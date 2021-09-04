Листи з Луганська. Про корупцію: кому тепер потрібно давати конверти?

Корупція в окупації розквітла новими барвами

Мовою оригіналу

Коррупция – то особое блюдо, которое подают холодным и которое нельзя есть на ходу. Если по порядку: существовавшие схемы «своих людей» вышли из «республики» вместе с этими людьми в 2014 году. Вспоминая сейчас, а кто, собственно, был таким уж «своим», вспоминается девочка в паспортном столе, которая помогла сделать «загран» без очереди и продавец билетов на ЖД-вокзале, к которой всегда можно было обратиться. Сейчас и тот, и другой вариант кажутся смешными – ни поездов, ни загранпаспортов здесь нет, и мои козырные связи по нынешней жизни мне никак бы не пригодились. Но последние семь лет тем не менее оказались очень богаты на нужных людей во многих сферах жизни.

Юристы. Это вы понимаете под юристом что-то очень узко профильное. По факту местные юристы чаще всего занимаются продажей довольно сомнительных услуг – организовывают местный паспорт без очередей, помогают вклеить фото в украинский паспорт без выезда и оформить на ребенка украинское свидетельство о рождении. Любая из этих услуг стоит весьма приличных денег и пользуется бешеной популярностью. Появилась мода иметь своего адвоката (как звучит!) который не обманет или сделает скидку. Покупая такие услуги по объявлению или шапочной рекомендации легко обжечься – мало-мальская проверка выявляет, что такие вот документы из Украины без выезда – подделка, что получить их в Украине было невозможно, не покидая «республики», а сами документы часто не выдерживают никакой проверки. И одно дело, если дальше стресса дело не пойдет, и куда хуже, если на обладателя таких вот бумаг заводится дело на подлог документов.

За скорость. Здесь будто бы никакой коррупции нет – нужно всего лишь ускорить процесс. Чуть быстрее получить местный паспорт или справку, или одним днем оформить то, что требует времени. И здесь сама «республика» часто наживается на ажиотаже со скоростью. Хочешь не за месяц, а за пять дней? Плати комиссию в банк – все честно и прозрачно. Хотя, в случае, скажем, с новыми местными номерами на автомобили или местными водительскими удостоверениями деньги шли мимо кассы в руки многочисленных «бегунков», кто помогал решить вопрос без многодневных очередей под ГАИ.

Свои люди в образовании. Это особая тема, которая часто начиналась со слов «Мой сын живет Москве». Это о том, что здесь нужно было таких вот дистационщиков выучить на дневном отделении. Со стипендией и дипломом. А ребенок при этом живет и работает не просто далеко – на другом конце земного шара, и в «республике» не бывает в принципе. Для таких вопросов есть свои люди в образовательных учреждениях – это те, кто сделает все в лучшем виде за определенную сумму. Чем престижнее специальность, тем выше сумма. Это вам не понятно, зачем жительнице Испании диплом «республики» или зачем с российским гражданством учиться в Луганске. Умные люди все просчитали и вышли на то, что так – выгодно. Дальше как сложится. По месту подтвердят диплом или будут устраиваться с этим. Главное – родители обеспечили образование ребенку. Это как приданое. Все в лучшем виде организовали родители, пока их дочь танцует в Японии или учит игре в теннис старичков в Англии. Ее диплом о высшем образовании ждет ее.

Несуны. Тоже весьма странная схема. Если это коррупция, то в чем она? Но иметь своего «несуна» модно. Это тот человек, кто принесет вам из Украины сверток или купит лекарства, кто получит ваш заказ и доставит его без потерь. Это та ниша, которую не сравнить ни с чем, и которой не было до 2014 года. «Несун» имеет статус весьма близкого человека, потому что доставляет личные посылки, укладывается в обозначенные сроки и многое знает. Цена за услугу зависит от стоимости товара и его габаритов.

На границе. Это тоже весь условное понятие, которое может включать в себя людей из местной «армии» и совершенно не связанных с ней, например, юристов. Это те, кто сможет, перейти границу без очереди и те, кто организует смску с отрицательным результатом теста без самого теста. Это тонкая прослойка нужных людей, о которых часто говорят «есть у меня мальчик». Эти контакты берегут как зеницу ока и никому не передают. Номера этих людей священны, потому что от них зависит скорость решения вопроса и комфорт в пути. Такие контакты самые дорогие и чаще всего их услуги оплачиваются в гривне.

Нужно сказать, что система нужных людей за последние семь лет стала куда более обширной. Туда входят представители самых разных профессий и представители самых разных слоев населения. Ещё одна черта, последние семь лет дали мощный толчок для развития коррупции на самых разных уровнях и вместе с тем стали гротескными в плане борьбы с ней. Ясно, что вопросы решаются через конверты и нужных людей, но показательно находят тех, о ком после изо дня в день мусолят сюжеты в новостях, у кого на камеру берут покаяние и кого распинают перед всеми. Если в ГАИ взятки берут все, то на телеку покажут того, кто занимал очереди и продавал места за деньги. Если всем известно, сколько стоит диплом или магистерская работа «под ключ», то задержат непременно лаборанта, который вообще был низшим звеном в этой схеме. Фактически это время девяностых, когда кто-то взлетам в поднебесье, а кто-то погибал или терялся по тюрьмам.

Більше читайте у спецпроєкті: «Листи з Луганська»

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.