На Донбасі за добу ЗСУ знищили два склади боєприпасів ворога

Обстріли окупантів вбили двох мирних мешканців

Протягом доби, 6 червня, окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 48 цивільних об’єктів, з них: 42 житлові будинки, ліцей, гірничо-індустріальний коледж, птахофабрику, будівлю департаменту цивільного захисту, приміщення сімейно-спортивного клубу. В результаті цих обстрілів загинуло дві цивільні особи, 12 отримали поранення. Про це інформує пресслужба угруповання Об'єднаних сил.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

1 танк;

3 артилерійські системи;

2 бойові броньовані машини;

1 автомобіль;

2 склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Нагадаємо, бійці ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті.

Також траса Бахмут-Лисичанськ під контролем ЗСУ, проте пересуватися нею небезпечно.

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