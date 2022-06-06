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  4. На Донбасі за добу ЗСУ знищили два склади боєприпасів ворога
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    Події в Україні

    На Донбасі за добу ЗСУ знищили два склади боєприпасів ворога

    Рашисти завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об&rsquo;єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах - На Донбасі за добу ЗСУ знищили два склади боєприпасів ворога
    Рашисти завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах
    фото з відкритих джерел

    Обстріли окупантів вбили двох мирних мешканців

    Протягом доби, 6 червня, окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 48 цивільних об’єктів, з них: 42 житлові будинки, ліцей, гірничо-індустріальний коледж, птахофабрику, будівлю департаменту цивільного захисту, приміщення сімейно-спортивного клубу. В результаті цих обстрілів загинуло дві цивільні особи, 12 отримали поранення. Про це інформує пресслужба угруповання Об'єднаних сил.

    Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

    Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

    За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

    • 1 танк;
    • 3 артилерійські системи;
    • 2 бойові броньовані машини;
    • 1 автомобіль;
    • 2 склади з боєприпасами.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

    Нагадаємо, бійці ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті.

    Також траса Бахмут-Лисичанськ під контролем ЗСУ, проте пересуватися нею небезпечно.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна машини автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    На Донбасі за добу ЗСУ знищили два склади боєприпасів ворога