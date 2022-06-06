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    Росія передала Україні перші тіла загиблих оборонців «Азовсталі» – AP

    Про вилучення останків бійців з руїн &laquo;Азовсталі&raquo; український уряд не повідомляв - Росія передала Україні перші тіла загиблих оборонців «Азовсталі» – AP
    Про вилучення останків бійців з руїн «Азовсталі» український уряд не повідомляв
    фото: ua.news

    Деякі тіла, які привезли з території заводу «Азовсталь» сильно обгоріли, триває їх ідентифікація

    Російські окупанти передали Україні перші тіла українських захисників, які загинули на заводі «Азовсталь». Це відбулося в рамках обміну тілами 4 червня. Про це повідомляє Associated Press.

    Екскомандир «Азова» Максим Жорін повідомив, що десятки тіл бійців, витягнутих з руїн розбомбленого заводу, були доставлені до Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків.

    Про вилучення останків бійців з руїн «Азовсталі» український уряд не повідомляв, але родичі солдатів, які загинули на заводі, обговорили процес із журналістами.

    Жорін підтвердив, що останки, витягнуті з «Азовсталі», були серед тих, які обміняла Україна та РФ у кількості 160 на 160.

    Брат бійця «Азова», який зник безвісти і імовірно загинув на заводі, розповів, що як мінімум дві вантажівки з тілами з «Азовсталі» були доставлені у військовий шпиталь у Києві для впізнання. За його словами, минулого тижня з території заводу було вилучено тіла, деякі сильно обгоріли.

    Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

    Українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    Росія передала Україні перші тіла загиблих оборонців «Азовсталі» – AP