Росія передала Україні перші тіла загиблих оборонців «Азовсталі» – AP

Про вилучення останків бійців з руїн «Азовсталі» український уряд не повідомляв

Деякі тіла, які привезли з території заводу «Азовсталь» сильно обгоріли, триває їх ідентифікація

Російські окупанти передали Україні перші тіла українських захисників, які загинули на заводі «Азовсталь». Це відбулося в рамках обміну тілами 4 червня. Про це повідомляє Associated Press.

Екскомандир «Азова» Максим Жорін повідомив, що десятки тіл бійців, витягнутих з руїн розбомбленого заводу, були доставлені до Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків.

Про вилучення останків бійців з руїн «Азовсталі» український уряд не повідомляв, але родичі солдатів, які загинули на заводі, обговорили процес із журналістами.

Жорін підтвердив, що останки, витягнуті з «Азовсталі», були серед тих, які обміняла Україна та РФ у кількості 160 на 160.

Брат бійця «Азова», який зник безвісти і імовірно загинув на заводі, розповів, що як мінімум дві вантажівки з тілами з «Азовсталі» були доставлені у військовий шпиталь у Києві для впізнання. За його словами, минулого тижня з території заводу було вилучено тіла, деякі сильно обгоріли.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

Українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області.