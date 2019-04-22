На Донбасі загинув український військовий



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У районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» збройні формування РФ тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Мар'їнка, Павлопіль, Авдіївка

Окупанти одинадцять разів обстріляли позиції ЗСУ

Окупанти на Донбасі 11 разів обстріляли позиції Збройних сил України. В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що з початку поточної доби збройні формування РФ 11 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, з них двічі застосували заборонене мінськими угодами озброєння.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» збройні формування РФ тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Мар'їнка, Павлопіль, Авдіївка.

У районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» противник вісім раз обстріляв позиції наших захисників поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Попасна, Катеринівка, Золоте-5 иЗолотое-4.

«Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один український захисник отримав поранення. На ворожі провокації підрозділу Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - повідомили в прес-центрі.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби неділі, 21 квітня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовослужбовець отримав поранення.

У місті Щастя Україні передали 60 українців, які перебували в пенітенціарних закладах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини.