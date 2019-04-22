Додон сподівається на швидку зустріч із Зеленським



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Президент Молдови Ігор Додон

Порошенко кілька років відмовлявся від зустрічей з Додоном, вимагаючи у нього визнати Крим українським, але окупованим

Президент Молдови Ігор Додон висловив сподівання на якнайшвидшу зустріч із Володимиром Зеленським і привітав його з перемогою на виборах президента України, йдеться в тексті привітання, оприлюдненому в понеділок на сайті адміністрації президента Молдови.

Додон висловив сподівання, що «багатовікові добросусідські дружні відносини між нашими народами і країнами, що ґрунтуються на конструктивній співпраці і взаєморозумінні, будуть і надалі успішно розвиватися і зміцнюватися».

«У цьому контексті сподіваюся, що незабаром у нас з'явиться можливість зустрітися і комплексно обговорити порядок денний двосторонніх відносин», - сказав Додон.

Протягом понад двох років на посаді президента Додон неодноразово робив спроби зустрітися з президентом України. Однак Петро Порошенко категорично відмовлявся від зустрічей, хоча приїжджав до Молдови і кілька разів зустрічався з прем'єр-міністром Павелом Філіпом.

Українська влада зазначала, що зустрічі глав держав не буде доти, доки Додон не визнає офіційно Крим складовою частиною України. Під час виборчої кампанії він заявив в одній із передач, що «Крим належить Росії». Хоча Додон намагався скоригувати своє висловлювання, влада України заявила, що очікує від нього офіційних вибачень.

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Раніше повідомлялося, що екс-президент та втікач Віктор Янукович дав поради Зеленському.

Також зазначимо, що колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов збирається повернутися в Україну наступного місяця.

Як повідомлялося, велика частина коштів, отриманих кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським на його виборчу кампанію надійшла від людей, тісно пов'язаних з Андрієм Портновим - близьким соратником екс-президента Віктора Януковича (зараз переховується в РФ) і автором «диктаторської конституції», що розширила його повноваження.

Нагадаємо також, що колишній міністр юстиції з команди Віктора Януковича Олена Лукаш заявила, що дня виборів президента, коли, на її думку, зміниться влада в Україні, вона «чекала п’ять років».

Раніше повідомлялося, що у Держдумі РФ розраховують, що Зеленський ініціює діалог з Путіним.

Також глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чекає від Зеленського єднання України з Росією.

Крім того, у Російській православній церкві привітали Зеленського з перемогою на виборах.