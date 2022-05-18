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    Події в Україні

    На Донеччині окупанти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені

    Війська РФ за добу 28 разів обстріляли Донецьку область - На Донеччині окупанти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені
    Війська РФ за добу 28 разів обстріляли Донецьку область
    фото: Нацполіція

    Серед поранених – троє дітей

    У Донецькій області за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    «На Донеччині за добу поліція задокументувала 28 російських обстрілів є загиблі та поранені», йдеться в повідомленні.

    Під обстріл окупантів упродовж минулої доби потрапили Маріуполь, Бахмут, Соледар, Авдіївка, Лиман, Торецьк, Костянтинівка, Сіверськ, Залізне, Бахмутське, Північне та Яблунівка.

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    На Донеччині окупанти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені
    На Донеччині окупанти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені
    На Донеччині окупанти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені
    На Донеччині окупанти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені
    На Донеччині окупанти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені
    На Донеччині окупанти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені
    На Донеччині окупанти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені
    На Донеччині окупанти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені
    На Донеччині окупанти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені
    фото: ДСНС

    Повідомляється, що серед поранених троє дітей. Найбільше постраждав Бахмут, де ворожий снаряд зруйнував завод та обрушив п’ятиповерхівку. Загинув чоловік, а тяжкі травми отримав 9-річний хлопчик.

    Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти житлові будинки, три школи, промислові підприємства, фермерське господарство, об’єкти критичної інфраструктури.

    «Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії та ракетних комплексів «Точка-У», додали у відомстві.

    Розпочато досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, сьогодні вночі, 18 травня, російська армія знищила на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент. Будівлю обстріляли забороненими фосфорними боєприпасами. У школі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Донеччині окупанти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені