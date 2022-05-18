На Донеччині окупанти обстріляли 12 населених пунктів: є загиблі та поранені

У Донецькій області за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«На Донеччині за добу поліція задокументувала 28 російських обстрілів – є загиблі та поранені», – йдеться в повідомленні.

Під обстріл окупантів упродовж минулої доби потрапили Маріуполь, Бахмут, Соледар, Авдіївка, Лиман, Торецьк, Костянтинівка, Сіверськ, Залізне, Бахмутське, Північне та Яблунівка.

Повідомляється, що серед поранених – троє дітей. Найбільше постраждав Бахмут, де ворожий снаряд зруйнував завод та обрушив п’ятиповерхівку. Загинув чоловік, а тяжкі травми отримав 9-річний хлопчик.

Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти – житлові будинки, три школи, промислові підприємства, фермерське господарство, об’єкти критичної інфраструктури.

«Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії та ракетних комплексів «Точка-У», – додали у відомстві.

Розпочато досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 18 травня, російська армія знищила на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент. Будівлю обстріляли забороненими фосфорними боєприпасами. У школі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.