На Донеччині рашисти обстріляли школу фосфорними боєприпасами (фото)

До широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей

Сьогодні вночі, 18 травня, російська армія знищила на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

«Вночі російська армія обстріляла школу забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися», – написав Кириленко.

Як зазначається у повідомленні, до широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей.

«У школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру», – наголосив Кириленко.

Як повідомлялося, росіяни випустили ракети по Дніпру: над містом стовп диму. Також сьогодні окупанти атакували Одещину ракетою з Чорного моря