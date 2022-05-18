На Донеччині рашисти обстріляли школу фосфорними боєприпасами (фото)
До широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей
Сьогодні вночі, 18 травня, російська армія знищила на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
«Вночі російська армія обстріляла школу забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися», – написав Кириленко.
Як зазначається у повідомленні, до широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей.
«У школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру», – наголосив Кириленко.
Як повідомлялося, росіяни випустили ракети по Дніпру: над містом стовп диму. Також сьогодні окупанти атакували Одещину ракетою з Чорного моря