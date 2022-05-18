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    На Донеччині рашисти обстріляли школу фосфорними боєприпасами (фото)

    Школа згоріла вщент. - На Донеччині рашисти обстріляли школу фосфорними боєприпасами (фото)
    Школа згоріла вщент.
    фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

    До широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей

    Сьогодні вночі, 18 травня, російська армія знищила на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

    «Вночі російська армія обстріляла школу забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися», – написав Кириленко.

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    На Донеччині рашисти обстріляли школу фосфорними боєприпасами (фото)
    На Донеччині рашисти обстріляли школу фосфорними боєприпасами (фото)
    На Донеччині рашисти обстріляли школу фосфорними боєприпасами (фото)
    На Донеччині рашисти обстріляли школу фосфорними боєприпасами (фото)

    Як зазначається у повідомленні, до широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей.

    «У школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру», – наголосив Кириленко.

    Як повідомлялося, росіяни випустили ракети по Дніпру: над містом стовп диму. Також сьогодні окупанти атакували Одещину ракетою з Чорного моря

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    Теги: росія окупанти війна школа Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    На Донеччині рашисти обстріляли школу фосфорними боєприпасами (фото)