ЗСУ відзвітували про результати сьогоднішніх боїв на сході
Окупанти двічі спробували атакувати
Протягом 2 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили дві атаки позицій українських захисників. Про це повідомили на сторінці угруповання у Facebook.
Втрати ворога склали:
- особового складу – до 80
- танків – 3
- БМП – 2
- артилерійських систем, мінометів – 1
- АТ – 3
«Здається, замість одного дня дурня у квітні, необхідно оголосити про цілий місяць, адже найбільшими дурнями от уже другий день поспіль стають російські фашисти. Після нашої перемоги російському командуванню обов’язково требу буде вручати славнозвісну премію Дарвіна», – пожартували наші бійці.
Нагадаємо, нацгвардійці відбили в окупантів самохідну артилерійську установку.