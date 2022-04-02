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    Події в Україні

    ЗСУ відзвітували про результати сьогоднішніх боїв на сході

    Рашисти лишилися без техніки і зазнали чималих втрат - ЗСУ відзвітували про результати сьогоднішніх боїв на сході
    Рашисти лишилися без техніки і зазнали чималих втрат
    фото: оперативно-тактичне угруповання «Схід»

    Окупанти двічі спробували атакувати

    Протягом 2 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили дві атаки позицій українських захисників. Про це повідомили на сторінці угруповання у Facebook.

    Втрати ворога склали:

    • особового складу – до 80
    • танків – 3
    • БМП – 2
    • артилерійських систем, мінометів – 1
    • АТ – 3

    «Здається, замість одного дня дурня у квітні, необхідно оголосити про цілий місяць, адже найбільшими дурнями от уже другий день поспіль стають російські фашисти. Після нашої перемоги російському командуванню обов’язково требу буде вручати славнозвісну премію Дарвіна», – пожартували наші бійці.

    Нагадаємо, нацгвардійці відбили в окупантів самохідну артилерійську установку.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Facebook окупація #stoprussia
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    ЗСУ відзвітували про результати сьогоднішніх боїв на сході