ЗСУ відзвітували про результати сьогоднішніх боїв на сході

Окупанти двічі спробували атакувати

Протягом 2 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили дві атаки позицій українських захисників. Про це повідомили на сторінці угруповання у Facebook.

Втрати ворога склали:

особового складу – до 80

танків – 3

БМП – 2

артилерійських систем, мінометів – 1

АТ – 3

«Здається, замість одного дня дурня у квітні, необхідно оголосити про цілий місяць, адже найбільшими дурнями от уже другий день поспіль стають російські фашисти. Після нашої перемоги російському командуванню обов’язково требу буде вручати славнозвісну премію Дарвіна», – пожартували наші бійці.

Нагадаємо, нацгвардійці відбили в окупантів самохідну артилерійську установку.

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