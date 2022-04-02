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    Події в Україні

    Нацгвардійці відбили в окупантів самохідну артилерійську установку (відео)

    Українські бійці відбуксирували трофеї в тил - Нацгвардійці відбили в окупантів самохідну артилерійську установку (відео)
    Українські бійці відбуксирували трофеї в тил
    фото: скріншот із відео

    Після ремонту трофеї підсилять підрозділ Нацгвардії

    На київському напрямку під час боїв один із подрозділів Національної гвардії України здобув трофейну російську техніку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    Нацгвардійці відбили в окупантів самохідну артилерійську установку та тягач МТ-ЛБ.

    Українські захисники вже відбуксирували їх в тил.

    «Фермерів, які роблять це трактором, поряд не було, тому застосували свою техніку», - жартують нацгвардійці.

    Після незначного ремонту трофеї підсилять підрозділ, що воює на цьому напрямку.

    Теги: росія окупанти війна Нацгвардія Україна окупація #stoprussia
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    Нацгвардійці відбили в окупантів самохідну артилерійську установку (відео)