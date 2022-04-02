Убивство волонтерів під Черніговом. ЗСУ покарали російських злочинців

У числі убитих українців був чоловік нардепки Стефанишиної

Військовослужбовці Збройних сил України ліквідували російських окупантів, які під Черніговом розстріляли колону волонтерів. Про це повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

«Менше ніж за добу ЗСУ знайшли і ліквідували рускіх, які вбили наших Богдана Стефанишина, Олексія Антонова і прекрасну українку», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, бійці ліквідували ДРГ, яка наводила і коригувала вогонь окупантів по евакуаційній колоні.

Нагадаємо, 30 березня рашисти розстріляли колону волонтерів на Чернігівщині.

Народна депутатка Ольга Стефанишина повідомила, що її чоловік загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей.

Також 30 березня російські загарбники всю ніч обстрілювали Чернігів та атакували Ніжин, зокрема, з авіації.

До слова, 31 березня стало відомо, що українські військовослужбовці звільнили два населені пункти на Чернігівщині, це села Лукашівка та Слобода.

2 квітня українськ військові відновили контроль над селищем Михайло-Коцюбинське, що за 18 кілометрів від Чернігова