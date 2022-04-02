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    Поліція Чернігова затримала росіянина, який коригував обстріли міста

    У Чернігові затримали росіянина, який коригував обстріли міста - Поліція Чернігова затримала росіянина, який коригував обстріли міста
    У Чернігові затримали росіянина, який коригував обстріли міста
    фото: Нацполіція

    Поліцейські встановили, що уродженець російського м. Свердловськ мешкав на території України з 2014 року

    У Чернігові поліцейські затримали громадянина Росії, який займався коригуванням ворожих обстрілів міста та розвідкою. Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

    «Поліцейські встановили, що уродженець російського м. Свердловськ мешкає на території України з 2014 року. В перші дні ворожого вторгнення оселився на хуторі поблизу Чернігова. В ході відпрацювання оперативної інформації поліція з’ясувала, що чоловік співпрацював з окупантами: коригував ворожий вогонь та «здавав» місцевих мешканців російським військовим», – повідомили в Нацполіції України.

    Біля його будинку поліцейські виявили вибухову пастку («розтяжку») та цинк з боєприпасами.

    Поліція передала затриманого до Служби безпеки України для подальшого встановлення всіх обставин його злочинної діяльності.

    Нагадаємо, харківський школяр коригував вогонь росіян по рідному місту (відео).

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    Теги: росія окупанти війна Україна Чернігів поліція окупація #stoprussia
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    Поліція Чернігова затримала росіянина, який коригував обстріли міста