Поліція Чернігова затримала росіянина, який коригував обстріли міста

У Чернігові затримали росіянина, який коригував обстріли міста

Поліцейські встановили, що уродженець російського м. Свердловськ мешкав на території України з 2014 року

У Чернігові поліцейські затримали громадянина Росії, який займався коригуванням ворожих обстрілів міста та розвідкою. Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

«Поліцейські встановили, що уродженець російського м. Свердловськ мешкає на території України з 2014 року. В перші дні ворожого вторгнення оселився на хуторі поблизу Чернігова. В ході відпрацювання оперативної інформації поліція з’ясувала, що чоловік співпрацював з окупантами: коригував ворожий вогонь та «здавав» місцевих мешканців російським військовим», – повідомили в Нацполіції України.

Біля його будинку поліцейські виявили вибухову пастку («розтяжку») та цинк з боєприпасами.

Поліція передала затриманого до Служби безпеки України для подальшого встановлення всіх обставин його злочинної діяльності.

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