РФ погодилася прийняти наші умови договору, крім одного пункту – Арахамія
«Росія усно дала згоду на нашу пропозицію, окрім Криму»
Голова української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія вважає, що ворог в цілому готовий прийняти умови запропонованого Україною договору. Про це він повідомив під час телемарафону UAразом.
«Ми у Стамбулі оголосили нашу українську позицію. В принципі РФ вже надала свою офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію, за виключенням питання Криму, яке ми пропонували. Кулеба сказав, що ще офіційного підтвердження немає, він чекає, щоб це було у письмовому вигляді», – заявив Арахамія.
Нардеп підсумував, що РФ усно погодилася на пропозиції. Тепер сторони працюватимуть над юридичним оформленням домовленостей.
Нагадаємо, раніше Арахамія озвучив умову для підписання мирного договору з Росією.
Раніше повідомлялося, що українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.
Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.
Також стало відомо, коли продовжаться переговори з Росією. Вони триватимуть в онлайн-форматі.