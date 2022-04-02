РФ погодилася прийняти наші умови договору, крім одного пункту – Арахамія

«Росія усно дала згоду на нашу пропозицію, окрім Криму»

Голова української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія вважає, що ворог в цілому готовий прийняти умови запропонованого Україною договору. Про це він повідомив під час телемарафону UAразом.

«Ми у Стамбулі оголосили нашу українську позицію. В принципі РФ вже надала свою офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію, за виключенням питання Криму, яке ми пропонували. Кулеба сказав, що ще офіційного підтвердження немає, він чекає, щоб це було у письмовому вигляді», – заявив Арахамія.

Нардеп підсумував, що РФ усно погодилася на пропозиції. Тепер сторони працюватимуть над юридичним оформленням домовленостей.

Нагадаємо, раніше Арахамія озвучив умову для підписання мирного договору з Росією.

Раніше повідомлялося, що українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.

Також стало відомо, коли продовжаться переговори з Росією. Вони триватимуть в онлайн-форматі.