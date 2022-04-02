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    РФ погодилася прийняти наші умови договору, крім одного пункту – Арахамія

    Сторони працюватимуть над юридичним оформленням домовленостей - РФ погодилася прийняти наші умови договору, крім одного пункту – Арахамія
    Сторони працюватимуть над юридичним оформленням домовленостей
    фото з відкритих джерел

    «Росія усно дала згоду на нашу пропозицію, окрім Криму»

    Голова української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія вважає, що ворог в цілому готовий прийняти умови запропонованого Україною договору. Про це він повідомив під час телемарафону UAразом.

    «Ми у Стамбулі оголосили нашу українську позицію. В принципі РФ вже надала свою офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію, за виключенням питання Криму, яке ми пропонували. Кулеба сказав, що ще офіційного підтвердження немає, він чекає, щоб це було у письмовому вигляді», – заявив Арахамія.

    Нардеп підсумував, що РФ усно погодилася на пропозиції. Тепер сторони працюватимуть над юридичним оформленням домовленостей.

    Нагадаємо, раніше Арахамія озвучив умову для підписання мирного договору з Росією.

    Раніше повідомлялося, що українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

    Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.

    Також стало відомо, коли продовжаться переговори з Росією. Вони триватимуть в онлайн-форматі.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    РФ погодилася прийняти наші умови договору, крім одного пункту – Арахамія