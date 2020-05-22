На Донеччині водій збив дитину та втік з місця події



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Поліція у Донецькій області розшукує водія, який збив дитину

Водій переховується від поліції

На Донеччині водій скоїв наїзд на 9-річного хлопчика та зник з місця події. Правоохоронці знайшли його автомобіль, проте сам чоловік переховується. Про це повідомили у поліції Донецькій області.

Поліцейські встановили, що водій легкового автомобіля не обрав безпечну швидкість руху та наїхав на хлопчика. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, а підозрюваний втік.

Того ж дня співробітники сектору реагування патрульної поліції Дружківки знайшли покинутий автомобіль, на якому було вчинено ДТП, поблизу місця події. Особу водія встановлено, однак чоловік переховується.

Поліція проводить досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, учора, 21 травня в Києві на вул. Ревуцького в Дарницькому районі Києва (масив Позняки) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода, який намагався перебігти шість смуг руху і потрапив під авто