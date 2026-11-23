Відносини з Кремлем почали стрімко погіршуватися після війни з Азербайджаном та втрати Нагірного Карабаху

Вірменія оприлюднила проєкт нової Конституції, який передбачає вилучення з преамбули посилання на Декларацію незалежності країни. Цей крок може усунути одну з головних перешкод для підписання мирної угоди з Азербайджаном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єра країни Ніколи Пашинаня.

У преамбулі нового Основного закону йдеться про побудову незалежної, мирної, безпечної та процвітаючої держави в межах міжнародно визнаної території. Водночас там немає посилання на Декларацію незалежності 1990 року.

Саме цей документ став одним із ключових спірних питань у відносинах Єревана та Баку. Декларація містить згадку про рішення 1989 року щодо об'єднання Вірменської РСР із Нагірним Карабахом. Азербайджан розцінює це як територіальні претензії з боку Вірменії та вимагає прибрати відповідне посилання з Конституції перед підписанням мирної угоди.

Пашинян заявляє, що нова Конституція має спиратися на концепцію «Реальної Вірменії» та закріплювати орієнтацію держави на її міжнародно визнані кордони. Водночас прем'єр наголошує, що конституційна реформа є внутрішньою справою країни, а не виконанням вимог іншої держави.

Публікація проєкту стала черговим кроком до конституційного референдуму. Для його призначення владі необхідна підтримка щонайменше 70 депутатів зі 105 у парламенті. Правляча партія «Громадянський договір» має 64 місця, тому Пашиняну потрібні голоси щонайменше шести представників опозиції.

Опозиційні сили вже виступили проти ініціативи. Вони вважають, що влада змінює Основний закон під тиском Азербайджану та називають майбутню Конституцію поступкою Баку.

Пашинян раніше заявляв, що готовий піти у відставку, якщо громадяни на референдумі не підтримають новий Основний закон. Якщо ж документ ухвалять, він пообіцяв не балотуватися на посаду прем'єра на наступних парламентських виборах 2031 року або на можливих дострокових виборах.

Прем'єр також заявив, що після ухвалення нової Конституції Вірменія підпише мирну угоду з Азербайджаном. За його словами, це має забезпечити не лише формальне завершення конфлікту, а й довгостроковий мир між двома країнами.

Пашинян прийшов до влади у 2018 році після «оксамитової революції», однак спочатку зберігав тісні союзницькі відносини з Москвою. Відносини з Кремлем почали стрімко погіршуватися після війни з Азербайджаном у 2020 році та втрати Нагірного Карабаху у 2023-му. Пашинян звинуватив Росію в невиконанні зобов'язань щодо безпеки, у 2024 році заморозив участь Вірменії в ОДКБ і почав активніше зближуватися із Заходом.

Варто нагадати, що Росія пригрозила повністю припинити постачання газу до Вірменії з 1 листопада, якщо Єреван не виконає низку політичних вимог Москви.