На Донецькому й Луганському напрямках військові відбили дев'ять атак ворога

В небі українського Донбасу також збили два ворожих літака та два безпілотних літальних апарати противника

Угруповання Об’єднаних сил протягом четверга успішно відбили 9 атак російських військових на Донеччині та Луганщині. Про це повідомляє штаб ООС у четвер, 24 березня.

«Зокрема, українські захисники знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки противника, а також 9 артилерійських систем. Загальні втрати загарбників склали понад 200 осіб», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два ворожих літака та два безпілотних літальних апарати противника».