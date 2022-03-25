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    Події в Україні

    На Донецькому й Луганському напрямках військові відбили дев'ять атак ворога

    На Донецькому й Луганському напрямках військові відбили дев'ять атак ворога

    В небі українського Донбасу також збили два ворожих літака та два безпілотних літальних апарати противника

    Угруповання Об’єднаних сил протягом четверга успішно відбили 9 атак російських військових на Донеччині та Луганщині. Про це повідомляє штаб ООС у четвер, 24 березня.

    «Зокрема, українські захисники знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки противника, а також 9 артилерійських систем. Загальні втрати загарбників склали понад 200 осіб», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два ворожих літака та два безпілотних літальних апарати противника».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Донецькому й Луганському напрямках військові відбили дев'ять атак ворога