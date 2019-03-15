У Нацполіції розповіли, чому деякі суди вважають пристрої TruCAM незаконними



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Пристрої, які були завезені в Україну і введені в експлуатацію колись, зараз проходять повірку, ніякої сертифікації не потрібно

В Україні уже є прецеденти, коли суд визнавав нинішнє застосування TruCAM поліцією незаконним через те, що сертифікація цих пристроїв нібито недійсна з 2015 року. Такі рішення винесли зокрема суди у Краматорську і Калинівський райсуд на Вінниччині. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в інтерв’ю «Главкому» розказав, чому такі різночитання трапляються зараз, і чому застосування TruCAM він вважає законним.

«Сертифікація в даній сфері як поняття зараз уже не застосовується. Пристрої, які були завезені в Україну і введені в експлуатацію колись, зараз проходять тільки повірку. Знаєте, навіть реєстру сертифікації того вже немає, на який деякі суди посилаються. Так, було раніше, але не зараз», - пояснив Білошицький.

У технічних характеристиках TruCAM зазначається, що він здатен «зловити» порушника на відстані 1,2 км. На питання «Главкома», на якій відстані поліцейські фіксують автомобіль, аби ці дані використати як доказ зафіксованого порушення ПДР і їх коректність не піддавали сумніву, Білошицький відповів, що приблизно на відстані 200-300 метрів від автомобіля фіксується швидкість, і на відстані 25-30 метрів робиться фото і відео цього автомобіля.

«Прилад сам визначає оптимальні показники відстані і моменту для заміру. Він просто не спрацює, якщо буде дуже велика відстань від автомобіля», - пояснив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Він уточнив, що коли дуже низькі температури або недостатня видимість, TruCAM не використовується.

«Ми не можемо фотографії, зроблені за поганої погоди, використовувати як доказ для притягнення до відповідальності», - зазначив Білошицький.

На питання, чи стосуються такі ж обмеження до інших автоматичних пристроїв вимірювання швидкості (камер), він відповів, що автоматичні пристрої вимірювання швидкості, згідно з ДСТУ, не мають таких обмежень.

«Діапазон робочих температур, не менше ніж: для стаціонарних пристроїв - від -25 градусів Цельсія до +50 градусів; для мобільних - від -10 градусів до +50 градусів. Також вони матимуть додаткове освітлення в темну пору доби», - резюмував він.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, згодом їх стало на 20 більше.

TruCAM - лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність від приладу «Візир» і йому подібних - він використовує не радіохвилю, а світловий промінь - лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобіля в потоці транспорту на відстані, що перевищує 1 кілометр.

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