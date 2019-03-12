У поліції розповіли, скільки пристроїв TruCAM в Україні використовують патрульні



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Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький Фото: Олексій Білошицький / facebook.com

За даними Патрульної поліції, 50 приладів працюють по всій країні в постійному режимі

Сьогодні на автодорогах по всій Україні в постійному режимі працює 50 приладів вимірювання швидкості TruCAM. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«У майбутньому пануємо розширення як місць, де проводитимуться вимірювання, так і збільшення концентрації самих приладів», - розказав він.

Зазначимо, що поліція ще у жовтні минулого року заявила про випробування приладів TruCAM, почали з Рівненщини, але тільки в лютому 2018-го перейшли до їх використання по всій Україні. На питання «Главкома», чому від випробувань до початку масового застосування знадобилося майже п’ять місяців, Білошицький пояснив, що потрібен був час на проходження повірки, аналізу місць, ділянкок, на яких використовуватиметься прилад.

«Перш за все, це місця концентрації ДТП та аварійно небезпечні ділянки доріг як у населених пунктах, так і на дорогах міжнародного та національного значення», - уточнив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Говорячи про кількісну потребу у приладах TruCAM, Білошицький зазначив, що насправді слід говорити про стратегію і концепцію фіксації швидкості, і взагалі фіксації порушення правил дорожнього руху. Він додав, що впровадження TruCAM є лише першим кроком до впровадження інших пристроїв, які діятимуть в автоматичному режимі фіксації швидкості.

«Досвід Німеччини, Австрії, інших країн свідчить про те, що за наявності автоматичної фіксації швидкості поліцейські паралельно з цим використовують пристрої вимірювання швидкості в ручному режимі. Це сприяє максимальній ефективності. Тому слід говорити не тільки про необхідність збільшення приладів TruCAM, а й про впровадження в подальшому системи автоматичної фіксації. Недавно відбулося засідання Координаційної ради під головуванням прем’єр-міністра і очільника МВС. Там ми якраз розглядали питання щодо впровадження автоматичної фіксації. За результатами наради можу сказати, що впровадження системи автоматичної фіксації виходить на фінішну пряму», - підкреслив Білошицький.

Він уточнив, що певна кількість TruCAM проходить зараз процедуру повірки, тобто отримує исновки експертів на предмет придатності до використання. «Зараз TruCAM LTI 20/20 не закуповуються тому, що є вже певна кількість цих приладів у наявності», - резюмував він.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, згодом їх стало на 20 більше.

TruCAM - лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність від приладу «Візир» і йому подібних - він використовує не радіохвилю, а світловий промінь - лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобіля в потоці транспорту на відстані, що перевищує 1 кілометр.

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