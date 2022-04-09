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    Події в Україні

    ​На фронті загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор» Тарас «Хаммер»

    Загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК &laquo;Правий сектор&raquo; Тарас Бобанич - ​На фронті загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор» Тарас «Хаммер»
    Загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор» Тарас Бобанич
    фото з відкритих джерел

    Тарас Бобанич був керівником Львівського обласного осередку партії «Правий сектор»

    У п’ятницю, 8 квітня, загинув член проводу руху «Правий сектор» та керівник Львівського обласного осередку партії «Правий сектор» Тарас Бобанич («Хаммер»). Про це повідомили на сторінці у Фейсбуці «Правий сектор. Львівщина».

    «У бою проти московських окупантів, під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку, загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК „Правий сектор“, член проводу НВР „Правий сектор“, легендарний націоналіст Тарас Бобанич», – йдеться у повідомленні.

    В кінці листопада 2013 року Тарас Бобанич долучився до лав «Правого сектору». Брав активну участь у подіях Майдану. З 2014 року воював проти окупантів у складі ДУК «Правий сектор». Брав участь у бойових діях в складі 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

    В 2019 році друг Хаммер став заступником Командира ДУК ПС з питань діяльності резервних підрозділів. А в 2020 році був обраний членом Проводу Національно-Визвольного Руху «Правий сектор».

    Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Тарас Бобанич очолив 2-й окремий батальйон ДУК ПС.

    Нагадаємо, станом на 8 квітня, 44-й день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, триває підготовка ворога до наступу на сході нашої держави.

    Як повідомив російський політолог Андрій Піонтковський, до 9 травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум – захопити Харків.

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    Теги: Харків росія окупанти Львівщина війна путін Правий сектор Україна президент окупація #stoprussia
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    ​На фронті загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор» Тарас «Хаммер»