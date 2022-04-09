​На фронті загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор» Тарас «Хаммер»

Тарас Бобанич був керівником Львівського обласного осередку партії «Правий сектор»

У п’ятницю, 8 квітня, загинув член проводу руху «Правий сектор» та керівник Львівського обласного осередку партії «Правий сектор» Тарас Бобанич («Хаммер»). Про це повідомили на сторінці у Фейсбуці «Правий сектор. Львівщина».

«У бою проти московських окупантів, під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку, загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК „Правий сектор“, член проводу НВР „Правий сектор“, легендарний націоналіст Тарас Бобанич», – йдеться у повідомленні.

В кінці листопада 2013 року Тарас Бобанич долучився до лав «Правого сектору». Брав активну участь у подіях Майдану. З 2014 року воював проти окупантів у складі ДУК «Правий сектор». Брав участь у бойових діях в складі 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

В 2019 році друг Хаммер став заступником Командира ДУК ПС з питань діяльності резервних підрозділів. А в 2020 році був обраний членом Проводу Національно-Визвольного Руху «Правий сектор».

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Тарас Бобанич очолив 2-й окремий батальйон ДУК ПС.

Нагадаємо, станом на 8 квітня, 44-й день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, триває підготовка ворога до наступу на сході нашої держави.

Як повідомив російський політолог Андрій Піонтковський, до 9 травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум – захопити Харків.