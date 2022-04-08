Окупанти нарощують угруповання військ на двох напрямках – Генштаб

Окупанти не полишають спроб наступальних дій на Луганщині, але успіху не мають

Загарбники готуються до наступу на сході України

Станом на 8 квітня, 44-й день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, триває підготовка ворога до наступу на сході нашої держави. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Російські окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по залізничних вузлах та шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах та місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує нарощування угруповання військ.

Окупанти не полишають спроб наступальних дій в напрямку населених пунктів Попасна та Сєвєродонецьк. Успіху не мають.

На Південнобузькому напрямку ворог вів бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка. Намагався здійснювати вогневий вплив з метою завдання ураження підрозділам Збройних Сил України у зазначеному районі. Мети не досяг.

На Слобожанському напрямку противник продовжив блокувати місто Харків, здійснює обстріли житлових кварталів з використанням артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню та мінометів великого калібру.

Окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ з території Сумської області до РФ.

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, здійснюючи протиправні дії стосовно цивільного населення, зокрема пограбування помешкань, викрадення транспортних засобів та затримання громадян України.

Як повідомив російський політолог Андрій Піонтковський, до 9 травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум – захопити Харків.