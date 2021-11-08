На горі Піп Іван у Карпатах випав сніг (фото)

Сніг на горі протягом місяця випадає вже не вперше

Температура повітря становить -2°С

У Карпатах на горі Піп Іван випав сніг, а температура повітря становить -2°C. Про це інформують на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

«Станом на 08:45 8 листопада на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Температура повітря становить -2°С, вітер північно-західний 5-6 м/с», – ідеться у дописі.

Упродовж 8 листопада на Івано-Франківщині переважатиме хмарна погода.

«Вночі пройде помірний дощ, в горах – із мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/сек. Температура вночі – 1°C..-6°C, вдень – +6°C..+11°C тепла, у високогір’ї вночі – -3°C..+2°C, вдень – від 0°C до 5°C тепла», – йдеться у повідомленні.

В Івано-Франківську температура вночі становитиме +2°C..+4°C, вдень – +8°C..+10°C тепла.

Як раніше повідомлялося, найближчими днями Україну очікує різке похолодання. Завтра температура повітря вдень коливатиметься від +1 до +11, а у середу вдарять нічні морози до -6.

Нагадаємо, що у понеділок, 8 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Ітимуть дощі, а місцями – мокрий сніг.

Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами. Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя-Каширського Володимир Деркач.