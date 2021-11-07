Буде холодно й сонячно: прогноз погоди в Україні на 7 листопада
Максимальна температура повітря становитиме 12 градусів
Вдень 7 листопада на жителів майже всіх регіонів очікує суха та сонячна погода. Дощ можливий тільки у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Середня температура повітря становитиме +10...+12 градусів, найсвіжіше буде на Закарпатті – +7...+9 градусів, найтепліше – на Херсонщині та у Криму – +13...+15 градусів.
Вітер дутиме південно-західний, розганятиметься до 3 – 8 метрів за секунду.
У Києві теж буде тепло та без опадів. Повітря прогріється до +9...11 градусів.
Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами. Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя–Каширського Володимир Деркач