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    Буде холодно й сонячно: прогноз погоди в Україні на 7 листопада

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    Неділя, 7 листопада, в Україні буде переважно сонячною та без опадів - Буде холодно й сонячно: прогноз погоди в Україні на 7 листопада
    Неділя, 7 листопада, в Україні буде переважно сонячною та без опадів
    фото: glavcom.ua

    Максимальна температура повітря становитиме 12 градусів

    Погода в Україні у неділю, 7 листопада, буде теплою та сонячною майже по всій території. Лише у кількох західних областях може накрапати дощ. Стовпчики термометрів сягатимуть від +7 до +15 градусів. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    Вдень 7 листопада на жителів майже всіх регіонів очікує суха та сонячна погода. Дощ можливий тільки у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

    Середня температура повітря становитиме +10...+12 градусів, найсвіжіше буде на Закарпатті – +7...+9 градусів, найтепліше – на Херсонщині та у Криму – +13...+15 градусів.

    Вітер дутиме південно-західний, розганятиметься до 3 – 8 метрів за секунду.

    У Києві теж буде тепло та без опадів. Повітря прогріється до +9...11 градусів.

    Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами. Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя–Каширського Володимир Деркач

    Теги: прогноз погоди повітря вітер дощ
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    Буде холодно й сонячно: прогноз погоди в Україні на 7 листопада