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    В Україну йде різке похолодання: морози вдарять до -6

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    Вдень поки зберігатиметься плюсова температура - В Україну йде різке похолодання: морози вдарять до -6
    Вдень поки зберігатиметься плюсова температура
    фото: glavcom.ua

    У середу вдарять нічні морози

    Найближчими днями Україну очікує різке похолодання. Завтра температура повітря вдень коливатиметься від +1 до +11, а у середу вдарять нічні морози до -6. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Завтра на заході України температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +11, вночі від 0 до +4.

    У північних областях стовпчики термометра впадуть до +1 +4 вдень, а вночі до 0 +4 градусів.

    На сході країни вдень буде +4 +8, а вночі температура опуститься до +4 +8.

    У південних областях вдень прогнозують до +6 +10, вночі +5 +9.

    Графіка Укргідрометцентр
    Графіка Укргідрометцентр

    У середу на заході країни вдень очікується +4 +11, а вночі вдарять морози до -1 -6.

    У північних областях вдень +1 +4, а вночі температура опуститься до -4 -6.

    Графіка Укргідрометцентр
    Графіка Укргідрометцентр

    На сході країни синоптики вдень прогнозують похолодання до 0 +3 градусів, а вночі від -1 до -3.

    У південних областях стовпчики термометра вдень покажуть +3 +5, а вночі впадуть до 0 -2.

    Нагадаємо, що у понеділок, 8 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Ітимуть дощі, а місцями – мокрий сніг.

    Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами. Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя-Каширського Володимир Деркач.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр снігопад повітря
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    В Україну йде різке похолодання: морози вдарять до -6