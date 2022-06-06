Російські війська будують понтонну переправу на Харківщині: супутникові знімки

Переправа будується неподалік від траси, яка веде до Ізюма на Харківщині

Супутник зафіксував будівництво російськими військовими понтонної переправи через річку Оскіл у Харківській області. Відповідні знімки оприлюднили журналісти проєкту «Схеми».

Супутник Planet Labs 3 червня зафіксував будівництво російськими військовими понтонно-залізничної переправи через річку Оскіл на південь від селища міського типу Куп’янськ-Вузловий. На супутниковому знімку видно, що будівництво переправи ще не закінчено, роботи ведуться з обох берегів річки. Окупанти також почали прокладати дорогу.

Поряд з місцем будівництва переправи помічена будівельна техніка. Супутник також зафіксував неподалік, біля дерев, військову техніку РФ.

Журналісти проаналізували супутникові знімки цієї території за інші дати. На знімках станом на 26 травня будівельних робіт зафіксовано не було. Перші ознаки з’явились 30 та 31 травня.

Цей напрямок веде до регіональної траси Р-79, що йде від російського кордону у бік окупованого міста Ізюм. У цьому районі, відповідно до даних Генштабу ЗСУ, тривають запеклі бої.

Як відомо, Куп’янськ-Вузловий підпорядковується місту Куп’янськ. Селище було окуповане армією РФ щонайменше з 2 березня. Саме місто Куп’янськ російські військові захопили у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, 27 лютого міський голова Геннадій Мацегора повідомив, що провів перемовини з військовими російської армії і здав їм місто, нібито, через погрози збройного нападу. Згодом СБУ повідомила йому про підозру та відкрила щодо нього кримінальне провадження. Як йдеться в повідомленні СБУ, йому інкримінують статті «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».