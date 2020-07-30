Вчені назвали зв'язок пандемії коронавірусу з психічним здоров'ям



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Це перша пандемія, яка настільки широко висвітлюється в ЗМІ, люди піддаються бомбардуванню інформацією

Психічному впливу в умовах пандемії особливо сильно схильні люди похилого віку і діти

Пандемія, викликана коронавірусом нового типу хвороби Covid-19, має вплив на психічне здоров'я людей.

Про важливість цього аспекту епідемії нагадала доктор Емілі Холмс зі шведського Уппсальского університету на міжнародній конференції на тему коронавірусу в Лондоні, організованої Королівським медичним суспільством Великобританії і Благодійним фондом В'ячеслава Кантора.

За словами медика, психічному впливу в умовах пандемії особливо сильно схильні люди похилого віку і діти - а так як тіло і психіка пов'язані між собою, медикам необхідно працювати над новими формами лікування, які враховують цей факт.

«Це перша пандемія, яка настільки широко висвітлюється в ЗМІ, люди піддаються бомбардуванню інформацією», - підкреслила Холмс.

Вона вказала на те, що в нинішній ситуації люди безпрецедентно широко використовують смартфони, і це варто враховувати в боротьбі із хворобами.

До слова, у Європі спостерігається зростання захворюваності на коронавірус серед молоді.

У ВООЗ цю тенденцію пов'язують з тим, що молоді люди «не хочуть пропустити літо». Тому владі необхідно краще спілкуватися з молодими членами суспільства, щоб донести до них важливість дотримуватися правил скорочення ризику заразитися коронавірусом.