Україна має домовленості щодо вакцини від коронавірусу майже з усіма розробниками, – міністр охорони здоров’я
МОЗ відслідковує світові тенденції в лікуванні коронавірусної хвороби
«В Україні зареєстровано чотири клінічні випробування лікарських засобів, які можуть використовуватися при симптоматичному лікуванні Covid-19» – Степанов
Україна веде перемовини щодо поставки вакцини від Covid-19 одразу, як тільки вона з’явиться на ринку.
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Ми активно проводимо політику щодо домовленості поставки вакцин в Україну як тільки вони з’являться, з усіма практично без виключення компаніями або альянсами, які вже далеко просунулися і найближчим часом можуть виготовити вакцину. Ми хочемо, щоб Україна однією з перших була забезпечена вакцинами», – сказав Степанов.
Він також нагадав, що в Україні зареєстровано чотири клінічні випробування лікарських засобів, які можуть використовуватися при симптоматичному лікуванні Covid-19.
За словами міністра, МОЗ відслідковує світові тенденції в лікуванні коронавірусної хвороби, і за потреби вводить до національного протоколу лікування Covid-19 необхідні препарати.
Як повідомлялося, станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків менше, ніж учора (1 172).
Одужали – 235 (вчора 556), померли – 16 (вчора 16).
Загалом одужали 39 543 особи, летальних випадків – 1 725.
У Києві виявлено хворих 110 осіб (вчора 101). Також 97 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 89) і 112 – на Львівщині (вчора 145), 84 – на Рівненщині (вчора 87).
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Всього72168
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Одужали39543
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Хворіють30900
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Померли1725
Нагадаємо, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).
Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).
Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.
У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).