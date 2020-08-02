У МОЗ назвали показник летальності від коронавірусу



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Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській, Черкаській та Закарпатській областях Фото: Reuters

На стаціонарному лікуванні перебуває 4 625 осіб, з них 128 осіб підключені до апарату штучної вентиляції легень

Показник летальності від коронавірусної хвороби Covid-19 по Україні становить 2,4%.

Такі дані у Фейсбуці оприлюднив Центр громадського здоров’я України.

«Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях», – йдеться у повідомленні.

За даними Центру громадського здоров’я, найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (285,1), Закарпатській (238) та Івано-Франківській (218,5) областях.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 2 серпня становить 30 900.

На стаціонарному лікуванні перебуває 4625 осіб, з них 128 осіб підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 18 307 осіб, підключення до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легень) – 534 пацієнтів.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків менше, ніж учора (1 172).

Одужали – 235 (вчора 556), померли – 16 (вчора 16).

Загалом одужали 39 543 особи, летальних випадків – 1 725.

У Києві виявлено хворих 110 осіб (вчора 101). Також 97 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 89) і 112 – на Львівщині (вчора 145), 84 – на Рівненщині (вчора 87).

Коронавірус в Україні

Всього 72168

Одужали 39543

Хворіють 30900

Померли 1725

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Нагадаємо, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).