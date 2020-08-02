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    Здоров'я

    У МОЗ назвали показник летальності від коронавірусу

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    <p>Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській, Черкаській та Закарпатській областях</p> - У МОЗ назвали показник летальності від коронавірусу

    Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській, Черкаській та Закарпатській областях

    Фото: Reuters

    На стаціонарному лікуванні перебуває 4 625 осіб, з них 128 осіб підключені до апарату штучної вентиляції легень

    Показник летальності від коронавірусної хвороби Covid-19 по Україні становить 2,4%.

    Такі дані у Фейсбуці оприлюднив Центр громадського здоров’я України.

    «Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях», – йдеться у повідомленні.

    За даними Центру громадського здоров’я, найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (285,1), Закарпатській (238) та Івано-Франківській (218,5) областях.

    Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 2 серпня становить 30 900.

    На стаціонарному лікуванні перебуває 4625 осіб, з них 128 осіб підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 18 307 осіб, підключення до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легень) – 534 пацієнтів.

    Як повідомлялося, станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків менше, ніж учора (1 172).

    Одужали – 235 (вчора 556), померли – 16 (вчора 16).

    Загалом одужали 39 543 особи, летальних випадків – 1 725.

    У Києві виявлено хворих 110 осіб (вчора 101). Також 97 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 89) і 112 – на Львівщині (вчора 145), 84 – на Рівненщині (вчора 87).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      72168
    • Одужали
      39543
    • Хворіють
      30900
    • Померли
      1725

    Нагадаємо, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

    Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

    Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

    У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

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