На Харківщині рашисти викрали чемпіона України з велоспорту

Чуба викрали 12 червня

У Куп'янську на Харківщині російські окупанти викрали чемпіона України з велоспорту Олександра Чуба. Про це розповіла сестра спортсмена Яна Воловик «Суспільному».

Жінка зазначила, що Олександра викрали 12 червня і з того часу його місцезнаходження залишається невідомим.

Нещодавно Яна дізналася про відео, яке розповсюджує проросійські ЗМІ, на якому Чуб зізнається у співпраці з українською армією та зберіганні зброї, яке нібито планував передати ЗСУ під час контрнаступу. Воловик запевняє, що це все відверта брехня, яку брата змусили сказати під тортурами. Викрали ж його виключно через чітку проукраїнську позицію.

Раніше повідомлялося, що окупанти викрали депутата Херсонської облради та директора училища. Рашисти викрали директора ПТУ номер 14. Ймовірно будуть обробляти для співпраці.

Херсонського тероборонівця, якого окупанти викрали в березні, знайшли мертвим.