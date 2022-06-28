  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. На Харківщині рашисти викрали чемпіона України з велоспорту
рус
    Події в Україні

    На Харківщині рашисти викрали чемпіона України з велоспорту

    На Харківщині рашисти викрали чемпіона України з велоспорту
    Фото: Олександр Чуб/Facebook

    Чуба викрали 12 червня

    У Куп'янську на Харківщині російські окупанти викрали чемпіона України з велоспорту Олександра Чуба. Про це розповіла сестра спортсмена Яна Воловик «Суспільному».

    Жінка зазначила, що Олександра викрали 12 червня і з того часу його місцезнаходження залишається невідомим.

    Нещодавно Яна дізналася про відео, яке розповсюджує проросійські ЗМІ, на якому Чуб зізнається у співпраці з українською армією та зберіганні зброї, яке нібито планував передати ЗСУ під час контрнаступу. Воловик запевняє, що це все відверта брехня, яку брата змусили сказати під тортурами. Викрали ж його виключно через чітку проукраїнську позицію.

    Раніше повідомлялося, що окупанти викрали депутата Херсонської облради та директора училища. Рашисти викрали директора ПТУ номер 14. Ймовірно будуть обробляти для співпраці.

    Херсонського тероборонівця, якого окупанти викрали в березні, знайшли мертвим.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна викрадення Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Харківщині рашисти викрали чемпіона України з велоспорту