У Херсоні рашисти викрали з архіву списки виборців

Дані про виборців можуть бути використані окупантами для організації псевдореферендуму

Окупанти викрали з херсонського Держархіву виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«У тимчасово окупованому місті Херсон представники окупаційної влади увірвалися до Державного архіву Херсонської області та викрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік. За попередньою версією, персональні дані виборців міста Херсона та області можуть бути використані окупантами для організації псевдореферендуму для зміни територіальних меж України», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до приміщення архіву прийшли троє невстановлених осіб, які мали посвідчення працівника новоствореної окупаційною владою Російської Федерації «Військово-цивільної адміністрації Херсонської області».

Окупанти погрожували працівникам установи застосуванням автоматичної зброї, таким чином вони незаконно вилучили з архіву 15 коробок з виборчою документацією. Там були і списки виборців з чергових виборів президента України у 2019 році.

«Нехтуючи всіма нормами і законами, представники окупаційної влади у такий спосіб намагаються зімітувати волевиявлення жителів Херсонщини та прискорити узаконення своєї влади», – зазначили в відомстві.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше перший заступник голови комітету Державної думи Російської Федерації з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що на Херсонщині має пройти так званий референдум про незалежність або приєднання до Росії, щоб жителі змогли вирішити подальшу долю регіону.

Як відомо, тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня планувалося проведення так званого референдуму. Але його так і не було.



