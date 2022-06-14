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    Події в Україні

    Окупанти викрали проректора херсонського університету, – ЗМІ

    Окупанти викрали проректора херсонського університету, – ЗМІ
    фото: most.ks.ua

    Російські солдати викрали проректора університету прямо на очах у перехожих біля гуртожитку

    Рашисти викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника після того, як захопили головний корпус вузу. Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

    Зазначається, що одна з колаборанток Тетяна Томіліна, яку росіяни хочуть зробити новим ректором, увійшла до головного корпусу університету разом з озброєними військовими РФ. Вони виламали двері кабінету ректора.

    За інформацією видання, після цього з'ясувалося, що російські солдати викрали проректора університету прямо на очах у перехожих біля гуртожитку вузу та відвезли у невідомому напрямку за наказом Томіліної.

    «Максим Вінник має інвалідність та потребує постійної медичної допомоги», – повідомляє «Мост».

    Нагадаємо, на Харківщині окупанти викрали селищну голову. Також повідомлялося, що рашисти повторно викрали селищного голову Кирилівки.

    Читайте також: Геннадій Лагута: У Херсоні треба було підривати мости. Військові мене підтримали, але…
    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти викрали проректора херсонського університету, – ЗМІ