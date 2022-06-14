Окупанти викрали проректора херсонського університету, – ЗМІ

Російські солдати викрали проректора університету прямо на очах у перехожих біля гуртожитку

Рашисти викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника після того, як захопили головний корпус вузу. Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

Зазначається, що одна з колаборанток Тетяна Томіліна, яку росіяни хочуть зробити новим ректором, увійшла до головного корпусу університету разом з озброєними військовими РФ. Вони виламали двері кабінету ректора.

За інформацією видання, після цього з'ясувалося, що російські солдати викрали проректора університету прямо на очах у перехожих біля гуртожитку вузу та відвезли у невідомому напрямку за наказом Томіліної.

«Максим Вінник має інвалідність та потребує постійної медичної допомоги», – повідомляє «Мост».

Нагадаємо, на Харківщині окупанти викрали селищну голову. Також повідомлялося, що рашисти повторно викрали селищного голову Кирилівки.