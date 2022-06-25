Через обстріли на Харківщині спалахнуло дев’ять пожеж (фото)

Один зі снарядів влучив у приватне подвір’я у с. Клугіно Башкирівка

У центрі Харкова в результаті обстрілів загорілися офісні приміщення

За добу з 24 по 25 червня рятувальники Харківщини ліквідували дев’ять пожеж, спричинених обстрілами. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському районі Харкова (дві пожежі), а також Чугуївському (3), Ізюмському (2), Харківському (1) та Богодухівському (1) районах області. Горіли приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, адміністративні та виробничі будівлі, а також екосистеми.

Так, о 23:40 в центрі Харкова в результаті обстрілів загорілися офісні приміщення на дев’ятому та десятому поверхах 10-поверхової адміністративної будівлі. Площа пожежі склала 70 кв. м. До її ліквідації було залучено п’ять оперативних відділень ДСНС. О 01:03 вогнеборцям вдалось приборкати вогонь. Попередньо, постраждалих немає.

Вже 25 червня о 04:46 один зі снарядів влучив у приватне подвір’я у с. Клугіно Башкирівка Чугуївського району області. Горіла сауна та господарча споруда на площі 250 кв. м. Пожежа була приборкана о 06:20.

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти випустили по території України близько 40 ракет.

На Донеччині не припиняються обстріли по всій лінії фронту. Активно росіяни стріляли цієї ночі у Бахмутському районі.