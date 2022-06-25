  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Через обстріли на Харківщині спалахнуло дев’ять пожеж (фото)
рус
    Події в Україні

    Через обстріли на Харківщині спалахнуло дев’ять пожеж (фото)

    Один зі снарядів влучив у приватне подвір&rsquo;я у с. Клугіно Башкирівка&nbsp; - Через обстріли на Харківщині спалахнуло дев’ять пожеж (фото)
    Один зі снарядів влучив у приватне подвір’я у с. Клугіно Башкирівка 
    фото: ДСНС

    У центрі Харкова в результаті обстрілів загорілися офісні приміщення

    За добу з 24 по 25 червня рятувальники Харківщини ліквідували дев’ять пожеж, спричинених обстрілами. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

    Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському районі Харкова (дві пожежі), а також Чугуївському (3), Ізюмському (2), Харківському (1) та Богодухівському (1) районах області. Горіли приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, адміністративні та виробничі будівлі, а також екосистеми.

    Так, о 23:40 в центрі Харкова в результаті обстрілів загорілися офісні приміщення на дев’ятому та десятому поверхах 10-поверхової адміністративної будівлі. Площа пожежі склала 70 кв. м. До її ліквідації було залучено п’ять оперативних відділень ДСНС. О 01:03 вогнеборцям вдалось приборкати вогонь. Попередньо, постраждалих немає.

    Вже 25 червня о 04:46 один зі снарядів влучив у приватне подвір’я у с. Клугіно Башкирівка Чугуївського району області. Горіла сауна та господарча споруда на площі 250 кв. м. Пожежа була приборкана о 06:20.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Через обстріли на Харківщині спалахнуло дев’ять пожеж (фото)
    Через обстріли на Харківщині спалахнуло дев’ять пожеж (фото)
    Через обстріли на Харківщині спалахнуло дев’ять пожеж (фото)
    Через обстріли на Харківщині спалахнуло дев’ять пожеж (фото)
    Через обстріли на Харківщині спалахнуло дев’ять пожеж (фото)

    Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти випустили по території України близько 40 ракет.

    На Донеччині не припиняються обстріли по всій лінії фронту. Активно росіяни стріляли цієї ночі у Бахмутському районі.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 25 червня
    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна Харківщина рятувальники Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Через обстріли на Харківщині спалахнуло дев’ять пожеж (фото)