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    Події в Україні

    У Херсоні окупанти відкрили вогонь і закидали гранатами мирних людей (відео)

    Точна кількість постраждалих наразі невідома - У Херсоні окупанти відкрили вогонь і закидали гранатами мирних людей (відео)
    Точна кількість постраждалих наразі невідома
    фото: most.ks.ua

    Окупанти почали стріляти у повітря. Є поранені

    Сьогодні у Херсоні мешканці міста вкотре вийшли на мирну акцію біля будівлі ХОДА. Люди скандували «Домой» і в цей час окупанти кинули у натовп світло-шумову гранату та відкрили у напрямку мирних людей вогонь.

    Як повідомляють ЗМІ, є поранені.

    Як повідомляв «Главком», російському агресору складно створити в Херсоні так звану «ХНР», констатує херсонський політолог Володимир Молчанов. Він стверджує, що російські сили, попри фактичну окупацію Херсона, місто не контролюють.

    У Херсоні 20 березня розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо – Павла Слободчикова. Він був убитий у власному автомобілі поруч з будинком свого керівника. 20 березня також відбувся мітинг проти російської окупації.

    Нагадаємо, заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна Херсон окупація #stoprussia
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    У Херсоні окупанти відкрили вогонь і закидали гранатами мирних людей (відео)