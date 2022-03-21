У Херсоні окупанти відкрили вогонь і закидали гранатами мирних людей (відео)

Окупанти почали стріляти у повітря. Є поранені

Сьогодні у Херсоні мешканці міста вкотре вийшли на мирну акцію біля будівлі ХОДА. Люди скандували «Домой» і в цей час окупанти кинули у натовп світло-шумову гранату та відкрили у напрямку мирних людей вогонь.

Як повідомляють ЗМІ, є поранені.

Як повідомляв «Главком», російському агресору складно створити в Херсоні так звану «ХНР», констатує херсонський політолог Володимир Молчанов. Він стверджує, що російські сили, попри фактичну окупацію Херсона, місто не контролюють.

У Херсоні 20 березня розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо – Павла Слободчикова. Він був убитий у власному автомобілі поруч з будинком свого керівника. 20 березня також відбувся мітинг проти російської окупації.

Нагадаємо, заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.