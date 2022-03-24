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    На Київщині ЗСУ проводять успішні контратаки - Британська розвідка

    ЗСУ посилює тиск на російські сили на північний схід від Києва - На Київщині ЗСУ проводять успішні контратаки - Британська розвідка
    ЗСУ посилює тиск на російські сили на північний схід від Києва
    фото: Міноборони

    Успішні контратаки України не дозволяють російським військовим реорганізуватися і відновити наступ

    Українські збройні сили в містах на околицях Києва проводять успішні контратаки на позиції окупантів і, ймовірно, відбили Макарів і Мощунь. Про це повідомляє британська розвідка.

    «Існує реальна ймовірність того, що українські сили тепер можуть оточити російські частини в Бучі та Ірпені», - йдеться в повідомленні.

    Експерти також вважають, що успішні контратаки України не дозволяють російським військовим реорганізуватися і відновити наступ на Київ.

    За їх словами, ЗСУ посилює тиск на російські сили на північний схід від Києва. Окупанти на цьому напрямку вже стикаються зі значними проблемами з постачанням і бойовим духом.

    Як повідомлялося, високопоставлений представник міністерства оборони США заявив 23 березня, що російські сухопутні війська окопуються і займають оборонні позиції на відстані 15–20 км від Києва, практично не просуваючись у напрямку міста.

    Наразі навколо української столиці сьогодні знаходиться близько 12 тисяч російських військовослужбовців, проте ця цифра може бути і менше

    Також повідомлялося, що російський агресор, не досягнувши успіху в наступальній операції, розглядає можливість оточити окремі угруповання ЗСУ для висування чергових ультиматумів на переговорах.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині ЗСУ проводять успішні контратаки - Британська розвідка