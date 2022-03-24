На Київщині ЗСУ проводять успішні контратаки - Британська розвідка

ЗСУ посилює тиск на російські сили на північний схід від Києва

Успішні контратаки України не дозволяють російським військовим реорганізуватися і відновити наступ

Українські збройні сили в містах на околицях Києва проводять успішні контратаки на позиції окупантів і, ймовірно, відбили Макарів і Мощунь. Про це повідомляє британська розвідка.

«Існує реальна ймовірність того, що українські сили тепер можуть оточити російські частини в Бучі та Ірпені», - йдеться в повідомленні.

Експерти також вважають, що успішні контратаки України не дозволяють російським військовим реорганізуватися і відновити наступ на Київ.

За їх словами, ЗСУ посилює тиск на російські сили на північний схід від Києва. Окупанти на цьому напрямку вже стикаються зі значними проблемами з постачанням і бойовим духом.

Як повідомлялося, високопоставлений представник міністерства оборони США заявив 23 березня, що російські сухопутні війська окопуються і займають оборонні позиції на відстані 15–20 км від Києва, практично не просуваючись у напрямку міста.

Наразі навколо української столиці сьогодні знаходиться близько 12 тисяч російських військовослужбовців, проте ця цифра може бути і менше

Також повідомлялося, що російський агресор, не досягнувши успіху в наступальній операції, розглядає можливість оточити окремі угруповання ЗСУ для висування чергових ультиматумів на переговорах.