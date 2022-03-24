Сьогодні відбудеться надзвичайний саміт НАТО через війну в Україні

На саміті обговорять, як підтримати Україну в протистоянні з російським агресором

У четвер, 24 березня, НАТО проведе саміт щодо війни в Україні. Зустріч членів Альянсу відвідає також й президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

«Я скликав надзвичайний саміт 24 березня у штаб-квартирі НАТО. Ми обговоримо вторгнення Росії в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше зміцнення стримування та оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа мають продовжувати триматися разом», - повідомив раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у відеоформаті.

Раніше Зеленський заявив, що якби Україну прийняли до НАТО раніше, то Росія б не вторглася в країну.

Як відомо, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Про це сказав віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що питання про відправлення миротворчої місії НАТО було обговорено з усіма найближчими союзниками. Його буде представлено на саміті Альянсу.

Також відомо, що Британія на саміті НАТО в Брюсселі запропонує збільшити постачання озброєнь в Україну.

Столтенберг очікує, що на саміті лідерів НАТО буде погоджено надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.

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