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    На одеському пляжі знайшли мертвого дельфіна

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    Дельфіна виявили на пляжі&nbsp;&laquo;Отрада&raquo; - На одеському пляжі знайшли мертвого дельфіна
    Дельфіна виявили на пляжі «Отрада»
    Фото: «Думська»

    Наразі причина смерті ссавця невідома

    На пляжі «Отрада» в Одесі відпочивальники у четвер, 5 березня, знайшли мертвого дельфіна.

    Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

    За словами експертів, загиблий ссавець належить до виду морська свиня або азовка.

    Наразі причина смерті дельфіна невідома, фахівці припускають, що трагедія сталася через те, що у хвилерізі є дірка, через яку дельфіни в пошуках їжі припливають занадто близько до берега, а вибратися назад не можуть.

    37.

    Також експерти наголосили, що останнім часом спостерігається зростання загибелі китоподібних в природному середовищі через захворювання, нестачу їжі, забрудненість акваторії та загибель у сітках.

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