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    Суспільство

    У Бердянську дельфіни потішили відпочивальників безкоштовним шоу

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    У Бердянську дельфіни почали гратися з туристами - У Бердянську дельфіни потішили відпочивальників безкоштовним шоу
    У Бердянську дельфіни почали гратися з туристами

    Тварини підпливли близько до берега і почали гратися з відпочивальниками

    У Бердянську дельфіни біля самого берега вистрибували з води і гралися з людьми. Дельфіни влаштували справжнє свято для відпочивальників.

    Відео оприлюднила на своїй Facebook-сторінці користувачка Юлія Шелкопляс.

    «Вони повернулися», - підписала відео його автор.

    Кілька дельфінів, не боячись людей, запливли у натовп відпочивальників і почали бризкати в них водою і гратися.

    На кадрах видно, як відпочивальники у морі захопливо спостерігають за двома дельфінами, що виринають зовсім поруч.

    Вони вернулись !

    Опубліковано < > Юліята Шелкопляс Субота, 22 серпня 2020 р.

    Згодом перед самісінькою камерою з’являється ще один дельфін. Він вистрибує з води буквально за кілька сантиметрів від дівчинки, що плаває поруч.

    Це викликає шквал захоплених вигуків у відпочивальників.

    До слова, на пляжі «Отрада» в Одесі відпочивальники у четвер, 5 березня, знайшли мертвого дельфіна.

    пляжі Азовське море тварини Запорізька область
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