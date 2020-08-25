У Бердянську дельфіни потішили відпочивальників безкоштовним шоу
Тварини підпливли близько до берега і почали гратися з відпочивальниками
У Бердянську дельфіни біля самого берега вистрибували з води і гралися з людьми. Дельфіни влаштували справжнє свято для відпочивальників.
Відео оприлюднила на своїй Facebook-сторінці користувачка Юлія Шелкопляс.
«Вони повернулися», - підписала відео його автор.
Кілька дельфінів, не боячись людей, запливли у натовп відпочивальників і почали бризкати в них водою і гратися.
На кадрах видно, як відпочивальники у морі захопливо спостерігають за двома дельфінами, що виринають зовсім поруч.
Згодом перед самісінькою камерою з’являється ще один дельфін. Він вистрибує з води буквально за кілька сантиметрів від дівчинки, що плаває поруч.
Це викликає шквал захоплених вигуків у відпочивальників.
До слова, на пляжі «Отрада» в Одесі відпочивальники у четвер, 5 березня, знайшли мертвого дельфіна.