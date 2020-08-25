У Бердянську дельфіни потішили відпочивальників безкоштовним шоу



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У Бердянську дельфіни почали гратися з туристами

Тварини підпливли близько до берега і почали гратися з відпочивальниками

У Бердянську дельфіни біля самого берега вистрибували з води і гралися з людьми. Дельфіни влаштували справжнє свято для відпочивальників.

Відео оприлюднила на своїй Facebook-сторінці користувачка Юлія Шелкопляс.

«Вони повернулися», - підписала відео його автор.

Кілька дельфінів, не боячись людей, запливли у натовп відпочивальників і почали бризкати в них водою і гратися.

На кадрах видно, як відпочивальники у морі захопливо спостерігають за двома дельфінами, що виринають зовсім поруч.

Вони вернулись ! Опубліковано < > Юліята Шелкопляс Субота, 22 серпня 2020 р.

Згодом перед самісінькою камерою з’являється ще один дельфін. Він вистрибує з води буквально за кілька сантиметрів від дівчинки, що плаває поруч.

Це викликає шквал захоплених вигуків у відпочивальників.

До слова, на пляжі «Отрада» в Одесі відпочивальники у четвер, 5 березня, знайшли мертвого дельфіна.