До літнього сезону в Києві готові 14 пляжів і 18 зон відпочинку біля води

Купальний сезон у Києві поки що не відкрито

Кличко заявив про готовність пляжів Києва до літнього сезону

У столиці всі 14 комунальних пляжів готові до літнього сезону. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання із соцмереж.

«Столиця, як завжди, ретельно підготувалася до початку літнього сезону. Аби мешканці Києва могли з комфортом і безпечно відпочивати в місті, – сказав мер. – На сьогодні всі 14 комунальних пляжів готові приймати відвідувачів. На них обладнані роздягальні, є пункти рятувальників та громадські вбиральні».

Також місто визначило 18 зон масового відпочинку біля води, але без купання.

Офіційно сезон поки не стартував, оскільки температура в Дніпрі ще прохолодна, а відпочинок з купанням, за нормами, дозволений при температурі вищій за 17 градусів.

На всіх комунальних пляжах, за словами мера столиці, будуть чергувати понад 120 лайфгардів а також водолази і матроси-рятувальники комунального підприємства «Плесо».

«Також цього року столиця подала дев’ять муніципальних пляжів для отримання міжнародної екологічної відзнаки «Блакитний прапор». Ця відзнака означає те, що пляжі відповідають найвищим світовим стандартам безпеки та комфорту», – зазначив Кличко.

Як повідомлялося, офіційне відкриття купального сезону у Києві оголосять найближчим часом.

Підприємство «Плесо» на запит надало перелік пляжів і карту, де рекомендують купатися.

Проте, наразі у Дніпрі значно перевищений вміст хімічних речовин і там купатися не рекомендується.