На Херсонщині ЗСУ знищили три «Тигри» та БМП-3 (фото)

Українські захисники попереджують – нічого, крім смерті, ворогів на нашій землі не чекає

На півдні знову палала ворожа техніка

На Херсонщині знову палала ворожа техніка. Розрахунок протитанкового ракетного комплексу «Корсар» 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу 16 квітня знищив три російських «Тигри» та одну БМП-3, залишки піхоти противника було також ліквідовано, інформує пресслужба бригади у Facebook.

«Колона російської техніки: рушила з тимчасово окупованого села в бік наших військ. Прорив, розвідка боєм чи просто заблукали – наші розбирати не стали. Військові підпустили рашистів ближче, на стільки близько, аби в найбільш відповідний момент зробити кілька влучних пострілів.

І от завдяки ловким рукам молодшого сержанта та старшого солдата й дітищу вітчизняних виробників «Корсар» БМП та «Тигри» спалахнули чотирма яскравими смолоскипами. Рештки екіпажу, які вижили від ударів протитанкових ракет ще спробували рятуватись з палаючої техніки, пустилась навпростець. Але куди їм бігти серед степів українського півдня? Хіба що на зустріч кулям наших захисників та вірну смерть, бо іншого їх тут не чекає», – йдеться в повідомленні.

Залишки піхоти противника було також ліквідовано.

Нагадаємо, бійці ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті.

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