Окупанти знову обстріляли Харків, є загиблий
Вороги б’ють по місцях, де перебуває багато людей
Російські військові знову відкрили вогонь по Харкову. Внаслідок обстрілу загинув один цивільний, ще двоє отримали поранення. Про це у ефірі телемарафону 16 квітня розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.
«Щойно був ще один обстріл по одному з районів Харкова, там теж загинула одна людина, дві людини отримали поранення, зараз вони перебувають у лікарні, наші медики рятують їхні життя. Ці обстріли проводяться умисно, щоб посіяти хаос, залякати людей, тому що перший обстріл був у районі ринку, сьогодні субота, люди пішли купувати продукти, речі, і у цей час стався обстріл», – заявив Терехов.
Міський голова відзначив, що окупанти умисно відкривають вогонь по цивільному населенню, через що їх звірства можна кваліфікувати лише як геноцид.
Нагадаємо, сьогодні удень ворог здійснив ракетний обстріл Харкова: подробиці атаки.
Згодом стало відомо, що для атаки на Харків агресор використав ракету «Калібр».
Напередодні рашисти також обстріляли Харків: серед загиблих є немовля.