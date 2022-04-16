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    Події в Україні

    Окупанти знову обстріляли Харків, є загиблий

    Мер міста називає дії рашистів геноцидом - Окупанти знову обстріляли Харків, є загиблий
    Мер міста називає дії рашистів геноцидом
    фото: Харківська обласна прокуратура

    Вороги б’ють по місцях, де перебуває багато людей

    Російські військові знову відкрили вогонь по Харкову. Внаслідок обстрілу загинув один цивільний, ще двоє отримали поранення. Про це у ефірі телемарафону 16 квітня розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

    «Щойно був ще один обстріл по одному з районів Харкова, там теж загинула одна людина, дві людини отримали поранення, зараз вони перебувають у лікарні, наші медики рятують їхні життя. Ці обстріли проводяться умисно, щоб посіяти хаос, залякати людей, тому що перший обстріл був у районі ринку, сьогодні субота, люди пішли купувати продукти, речі, і у цей час стався обстріл», – заявив Терехов.

    Міський голова відзначив, що окупанти умисно відкривають вогонь по цивільному населенню, через що їх звірства можна кваліфікувати лише як геноцид.

    Нагадаємо, сьогодні удень ворог здійснив ракетний обстріл Харкова: подробиці атаки.

    Згодом стало відомо, що для атаки на Харків агресор використав ракету «Калібр».

    Напередодні рашисти також обстріляли Харків: серед загиблих є немовля.

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    Теги: Харків росія окупанти геноцид війна продукти обстріл військові Україна окупація Ігор Терехов #stoprussia
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    Окупанти знову обстріляли Харків, є загиблий