Уряд дозволив усім громадянам знищувати окупантів (документ)

В Україні триває 52-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Українці після знищення ворога обов’язково повинні повідомити підрозділ Збройних Сил або правоохоронний орган

Кабінет міністрів затвердив Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії та інших держав проти України у період дії воєнного стану. Про це свідчить постанова від 15 квітня, передає «Главком».

Українська влада перерахувала, у яких випадках можна стріляти по загарбниках:

відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на військові та/або цивільні об’єкти, що охороняються;

запобігання вчиненню та/або припинення протиправних дій чи діяльності осіб, причетних до збройної агресії;

звільнення захоплених військових та/або цивільних об’єктів або запобігання (перешкоджання) такому захопленню;

знищення зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів, які перебувають у користуванні осіб, причетних до збройної агресії;

захисту цивільних осіб, військових та/або цивільних об’єктів від нападу;

запобігання та/або припинення діяльності, затримання, роззброєння або знешкодження осіб, причетних до збройної агресії;

припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення;

припинення дій осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;

відбиття нападу на осіб, залучених до виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, або інших осіб, у разі виникнення загрози їх життю чи здоров’ю.

Уряд зауважив, що застосування вогнепальної зброї повинне здійснюватися таким чином, щоб заподіяти мінімальну шкоду в кожній конкретній ситуації.

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Окремо цивільних осіб зобов’язали повідомляти про застосування вогнепальної зброї під час воєнного стану відповідному командиру з’єднання, військової частини і підрозділу Збройних Сил або правоохоронному органу.

Як відомо, в Україні триває 52-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.