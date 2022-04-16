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    Уряд дозволив усім громадянам знищувати окупантів (документ)

    В Україні триває 52-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Уряд дозволив усім громадянам знищувати окупантів (документ)
    В Україні триває 52-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: depositphotos

    Українці після знищення ворога обов’язково повинні повідомити підрозділ Збройних Сил або правоохоронний орган

    Кабінет міністрів затвердив Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії та інших держав проти України у період дії воєнного стану. Про це свідчить постанова від 15 квітня, передає «Главком».

    Українська влада перерахувала, у яких випадках можна стріляти по загарбниках:

    • відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на військові та/або цивільні об’єкти, що охороняються;
    • запобігання вчиненню та/або припинення протиправних дій чи діяльності осіб, причетних до збройної агресії;
    • звільнення захоплених військових та/або цивільних об’єктів або запобігання (перешкоджання) такому захопленню;
    • знищення зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів, які перебувають у користуванні осіб, причетних до збройної агресії;
    • захисту цивільних осіб, військових та/або цивільних об’єктів від нападу;
    • запобігання та/або припинення діяльності, затримання, роззброєння або знешкодження осіб, причетних до збройної агресії;
    • припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення;
    • припинення дій осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;
    • відбиття нападу на осіб, залучених до виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, або інших осіб, у разі виникнення загрози їх життю чи здоров’ю.

    Уряд зауважив, що застосування вогнепальної зброї повинне здійснюватися таким чином, щоб заподіяти мінімальну шкоду в кожній конкретній ситуації.

    (для перегляду натисніть на зображення)

    Окремо цивільних осіб зобов’язали повідомляти про застосування вогнепальної зброї під час воєнного стану відповідному командиру з’єднання, військової частини і підрозділу Збройних Сил або правоохоронному органу.

    Як відомо, в Україні триває 52-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Уряд дозволив усім громадянам знищувати окупантів (документ)