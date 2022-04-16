У Бородянці нині проживає всемеро менше людей, ніж до війни

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій роздають гуманітарну допомогу мешканцям Бородянки, які залишилися у селищі після окупації, або щойно повернулися з евакуації

Влада Київщини закликає мешканців міст і селищ на Київщині не поспішати повертатися з евакуації

З 20 тис. мешканців Бородянки, які проживали у селищі до війни, нині проживає 3 тис. людей. Про це повідомив голова гуманітарного штабу КМДА Олексій Кулеба.

Він розповів, що частина людей, чиї помешкання зруйновано, тимчасово проживають в адміністративних будівлях у Бородянці. «У нас працює гуманітарний штаб. Постійно передаємо продукти. Люди перебувають у нормальних умовах», – сказав Кулеба.

Чиновник додав, що влада Київщини поки не радить нікому повертатися до своїх домівок у Бородянці, навіть тим, чиї помешкання вціліли. «Необхідно повністю обстежити селище, провести розмінування, а тоді вже можна повертатися», – сказав він.

Селище Бородянка на Київщині звільнили від російських окупантів. Воно зруйноване майже повністю. Про звірства, які чинили нелюди, розповів очільник громади Георгій Єрко.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських десантників – вбивць дітей і мирного населення – з Пскова, які скоїли злочинні дії у місті Бородянка.

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