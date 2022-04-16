Бійці ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті

Захисники знищили 16 окупантів за добу

Оперативно-тактичне угруповання «Схід» відзвітувало про свою роботу на фронті впродовж доби. Про це повідомляє пресслужба угруповання у Facebook.

Українські війська продовжили давати гідну відсіч російським окупантам і сьогодні. Ворог поніс втрати в живій силі та техніці.

«Зокрема, 16 квітня, наші захисники відбили одну атаку ворога», – йдеться в повідомленні.

Втрати противника складають:

особового складу – 16;

БМП – 2;

артилерійських систем – 4;

АТ – 2;

БПЛА – 3.

Нагадаємо, вчора українські захисники оперативно-тактичного угруповання «Схід» за добу відбили одну атаку ворога та знищили 22 окупантів.

Раніше бійці на сході знищили 30 окупантів разом із технікою.

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