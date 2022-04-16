  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Бійці ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті

    Знищено ще десяток російської техніки - Бійці ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті
    Знищено ще десяток російської техніки
    фото: ЗСУ

    Захисники знищили 16 окупантів за добу

    Оперативно-тактичне угруповання «Схід» відзвітувало про свою роботу на фронті впродовж доби. Про це повідомляє пресслужба угруповання у Facebook.

    Українські війська продовжили давати гідну відсіч російським окупантам і сьогодні. Ворог поніс втрати в живій силі та техніці.

    «Зокрема, 16 квітня, наші захисники відбили одну атаку ворога», – йдеться в повідомленні.

    Втрати противника складають:

    • особового складу – 16;
    • БМП – 2;
    • артилерійських систем – 4;
    • АТ – 2;
    • БПЛА – 3.

    Нагадаємо, вчора українські захисники оперативно-тактичного угруповання «Схід» за добу відбили одну атаку ворога та знищили 22 окупантів.

    Раніше бійці на сході знищили 30 окупантів разом із технікою.

    Читайте також:


    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Facebook окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бійці ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті