Бійці ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті
Захисники знищили 16 окупантів за добу
Оперативно-тактичне угруповання «Схід» відзвітувало про свою роботу на фронті впродовж доби. Про це повідомляє пресслужба угруповання у Facebook.
Українські війська продовжили давати гідну відсіч російським окупантам і сьогодні. Ворог поніс втрати в живій силі та техніці.
«Зокрема, 16 квітня, наші захисники відбили одну атаку ворога», – йдеться в повідомленні.
Втрати противника складають:
- особового складу – 16;
- БМП – 2;
- артилерійських систем – 4;
- АТ – 2;
- БПЛА – 3.
Нагадаємо, вчора українські захисники оперативно-тактичного угруповання «Схід» за добу відбили одну атаку ворога та знищили 22 окупантів.
Раніше бійці на сході знищили 30 окупантів разом із технікою.