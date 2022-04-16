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    Події в Україні

    У селі на Сумщині, де лютували окупанти, знайдено залишки хімічної зброї – мер Тростянця

    У селі Білка було знайдено залишки хімічної зброї &ndash; це зарин та інші речовини - У селі на Сумщині, де лютували окупанти, знайдено залишки хімічної зброї – мер Тростянця
    У селі Білка було знайдено залишки хімічної зброї – це зарин та інші речовини
    фото з відкритих джерел

    За місяць, що окупанти перебували у Тростянці, вони розставили багато своїх розтяжок

    На Сумщині у селі Білка після перебування російських військових було виявлено залишки хімічної зброї – зарин та інші речовини. Про це повідомив мер Тростянця Юрій Бова в ефірі Українського радіо.

    «Ми знайшли у селі Білка залишки хімічної зброї – це зарин та інші речовини. Виявили ампули. Зараз цим займається Служба безпеки України. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах», – сказав міський голова Тростянця.

    Він також зазначив, що за місяць, що окупанти перебували у Тростянці, вони розставили багато своїх розтяжок, заміновано чимало кладовищ, лісопосадок, паркових зон, адміністративних об’єктів.

    У Тростянці над розмінуванням щоденно працюють дві групи: одна із ДСНС, інша – з військових. Вони щодня розміновують нові ділянки, але все одно ще залишаються небезпечні місця, деякі поля просто всіяні вибухонебезпечними предметами.

    Нагадаємо, ввечері 11 квітня рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину.

    Згодом стало відомо, скільки постраждалих внаслідок хіматаки на Маріуполь.


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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia хімічна зброя
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    У селі на Сумщині, де лютували окупанти, знайдено залишки хімічної зброї – мер Тростянця