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    Піротехніки знешкодили ракету «Точка-У», що впала на Дніпропетровщині

    Уламки ракети &laquo;Точка-У&raquo;&nbsp; &nbsp;&nbsp; - Піротехніки знешкодили ракету «Точка-У», що впала на Дніпропетровщині

    Уламки ракети «Точка-У»    

    Ілюстративне фото

    Бойова частина ракети була підірвана в Павлоградському районі

    Дніпропетровські вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети 9М79-1 «Точка-У», що впала у Павлоградському районі. Про це йдеться у повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

    «Групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснено виїзд до місця знахідки. О 16:30 неподалік сіл Богданівка та Богуслав залишки від ракети було знищено піротехніками».

    У пресслужбі ДСНС закликали громадян зберігати спокій, зазначивши, що підриви є контрольованими і не загрожують життю громадян.

    Як відомо, 16 квітня літаки Су-35 російських окупантів завдали ракетних ударів по Львівській області. Російські винищувачі злітали з білоруського аеродрому Барановичі. Крім цього, окупанти вночі 16 квітня вдарили ракетами по Дніпропетровщині. У результаті була зруйнована птахофабрика. Вона не працювала, тож постраждалих немає.

    Як повідомлялося, російські військові обстріляли 8 квітня вокзал у Краматорську. Внаслідок вибуху боєприпасу ракети «Точка-У» загинули 50 осіб, із них п’ятеро − діти.

    Російські агресори вперто відмовляються визнавати свою вину за масове вбивство в Краматорську, запевняючи, що не мають на озброєнні ракет «Точка-У». Ці твердження спростовуються зокрема Пентагоном.

    Читайте також: Обстріл Краматорська: очевидці події розповіли про момент влучення ракети у вокзал (відео)

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Піротехніки знешкодили ракету «Точка-У», що впала на Дніпропетровщині