Піротехніки знешкодили ракету «Точка-У», що впала на Дніпропетровщині

Бойова частина ракети була підірвана в Павлоградському районі

Дніпропетровські вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети 9М79-1 «Точка-У», що впала у Павлоградському районі. Про це йдеться у повідомленні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

«Групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснено виїзд до місця знахідки. О 16:30 неподалік сіл Богданівка та Богуслав залишки від ракети було знищено піротехніками».

У пресслужбі ДСНС закликали громадян зберігати спокій, зазначивши, що підриви є контрольованими і не загрожують життю громадян.

Як відомо, 16 квітня літаки Су-35 російських окупантів завдали ракетних ударів по Львівській області. Російські винищувачі злітали з білоруського аеродрому Барановичі. Крім цього, окупанти вночі 16 квітня вдарили ракетами по Дніпропетровщині. У результаті була зруйнована птахофабрика. Вона не працювала, тож постраждалих немає.

Як повідомлялося, російські військові обстріляли 8 квітня вокзал у Краматорську. Внаслідок вибуху боєприпасу ракети «Точка-У» загинули 50 осіб, із них п’ятеро − діти.

Російські агресори вперто відмовляються визнавати свою вину за масове вбивство в Краматорську, запевняючи, що не мають на озброєнні ракет «Точка-У». Ці твердження спростовуються зокрема Пентагоном.