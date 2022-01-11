На Хмельниччині чоловіка з собакою на смерть засипало гноєм (відео)

Чоловік встиг відбігти і не потрапити під колеса некерованої вантажівки, але з причепа на нього і на пса посипалися тонни гною, поховавши заживо

У Хмельницькій області чоловіка на смерть засипало гноєм з вантажівки, що з'їхала в кювет. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Аварія сталася неподалік Кам'янця-Подільського. Водій вантажівки не впорався з керуванням і вилетів у кювет, де в цей момент вигулював собаку місцевий житель.

Чоловік встиг відбігти і не потрапити під колеса некерованої вантажівки, але з причепа на нього і на пса посипалися тонни гною, поховавши заживо. Відкопувати чоловіка довелося рятувальникам. Медики лише констатували смерть.

Відомо, що загиблий воював на Сході країни.

« У нього було синє обличчя, руки сині», – розповіли рятувальники.

У причинах дорожньо-транспортної пригоди будуть розбиратися правоохоронці. 69-річному водієві загрожує до 8 років тюремного ув'язнення.

Як повідомлялося, 9 січня на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль – Золотоноша сталася дорожньо-транспортна пригода. 43-річний комерційний директор будівельної компанії з Києва, рухаючись в напрямку міста Бориспіль, не впорався з керуванням автомобілем Kia Sorento та допустив зіткнення з деревом.

9 січня у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, один із них спалахнув. У результаті загинув водій однієї автівки, також постраждала дитина.