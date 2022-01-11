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    16 дітей отруїлися хлором в аквапарку на Хмельниччині

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    У Хмельницькому 16 дітей отруїлися хлором в аквапарку - 16 дітей отруїлися хлором в аквапарку на Хмельниччині
    У Хмельницькому 16 дітей отруїлися хлором в аквапарку
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Після відвідування аквапарку у 16 дітей з’явилися прояви гострого отруєння — сльозотеча, кашель, задишка різного ступеня важкості

    У Хмельницькій області 16 дітей з Вінничини отруїлися хлором. Напередодні вони відвідували місцевий аквапарк. Про це повідомляють у Центрі громадського здоров'я.

    Відомо, що в аквапарку відпочивали 50 мешканців смт Турбів, серед яких 34 дитини віком від 2 до 7 років.

    Пізніше у 16 дітей з’явилися прояви гострого отруєння – сльозотеча, кашель, задишка різного ступеня важкості.

    Всім дітям надали медичну допомогу у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні, після чого 13 з них відпустили додому.

    Трьох дітей госпіталізували до педіатричного відділення і відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

    Причиною отруєння могло стати перевищення допустимого часу безперервного перебування у приміщеннях, в яких застосовуються речовини для дезінфекції. Вони були в аквапарку з 08:30 до 16:30.

    До слова, у техаському аквапарку стався витік хімікатів: 60 людей постраждали.

    Теги: Хмельниччина діти отруєння Вінниччина
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    16 дітей отруїлися хлором в аквапарку на Хмельниччині