На Харківщині 16-річний підліток підірвався на вибухівці
Хлопець потрапив до лікарні у стані середньої тяжкості, ампутацій кінцівок немає
Учора, 5 квітня, у селі Новоосинове Куп'янського району Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався 16-річний хлопець. Він отримав мінно-вибухову травму. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківщини.
Зазначається, що підлітка доставлено до обласної лікарні у стані середньої тяжкості, ампутацій кінцівок немає.
Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що 16-річному підлітку, а також 25-річному саперу, який також учора підірвався на Харківщині, медики надають усю необхідну допомогу.
Посадовець закликав мешканців області бути максимально уважними та обережними. У разі виявлення предмета, схожого на вибухонебезпечний, у жодному разі не можна його торкатися. Необхідно відійти від знахідки на безпечну відстань та повідомити в ДСНС або Нацполіцію за телефонами «101», «102» або «112».
Нагадаємо, що 29 березня в Миколаївської області на ворожій міні підірвався автомобіль ДСНС, що супроводжував працівників обленерго.
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