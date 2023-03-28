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Куди росіяни депортують українських дітей? (мапа)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Куди росіяни депортують українських дітей? (мапа)
фото ілюстративне

Як зазначили в Центрі нацспротиву, дані доводять, що окупанти заздалегідь підготували викрадення маленьких українців

Центр національного спротиву при Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних сил України створив мапу таборів, у які російські окупанти розселяють дітей, незаконно вивезених з тимчасово захоплених територій нашої держави. 

Основою мапи стали дані з відкритих джерел. Наразі вона містить 45 дитячих і 12 мілітарних таборів, однак місця планують доповнювати з появою нової інформації.

У ЦНС зазначили, що географія обраних РФ таборів вказує на систематичний характер процесу депортації неповнолітніх з України та заздалегідь підготовлений процес.

«Тобто, попри те, що російська пропаганда стверджує про вимушений крок й евакуацію дітей, та насправді дітей вивозять постійно, як з прифронтових так і з віддалених від бойових дій районів», – уточнили в повідомленні.

Окрім цього, до таборів росіяни відправляють кілька категорій викрадених дітей:

  • сиріт, деякі з яких стали такими після вбивства батьків самими окупантами;
  • дітей з інтернатів, хоч ті й мають родичів на українські території;
  • дітей батьків, які потрапили у ворожі катівні після непроходження так званої фільтрації;
    інших у окремих випадках.

За даними Центру національного спротиву, у російських таборах дітей вчать історії держави-агресора, викривленому трактуванню її війни проти України та гімну РФ. Усе це відбувається за заздалегідь підготовленою програмою з метою «ідеологічної обробки».

«Іноді дітей вивозять до центрів мілітарної підготовки на "перевиховання". Зокрема, так в Чечню привозили підлітків з Донецької та Луганської областей. Метою таких програм є створення особливо жорстоких й вірних режимові підлітків, яких згодом можна буде використовувати проти їх Батьківщини», – додали в ЦНС.

До слова, СБУ розслідує понад 16 тисяч фактів незаконного переміщення дітей

Теги: війна діти окупанти викрадення росіяни

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