РФ завадила депортованому з Маріуполя сироті повернутися додому. Лубінець відреагував

Хлопець намагався самостійно повернутися в Україну, але російські спецслужби завадили йому

Росіяни використовують спецслужби, щоб перешкодити поверненню викрадених українських дітей додому. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, російські загарбники вивезли з Маріуполя в Донецьк 17-річного Богдана Єрохіна. Далі він потрапив у прийомну сім’ю в РФ, хоча має сестру в Україні.

«Варто зауважити, що цей юнак має громадянство України. А тому, примусове переміщення його на територію країни-агресора не «порятунок», як це зауважує Львова-Бєлова, а злочин», – підкреслив омбудсмен.

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Крім того, хлопець намагався самотужки повернутися в Україну. Він доїхав до Білорусі, де російські спецслужби завадили йому виїхати і повернули до Росії.

фото: Telegram / Дмитро Лубінець

Як зазначив Лубінець, уповноважена з прав дитини при президенті РФ Марія Львова-Бєлова публічно заявила про цей інцидент.

«Ця історія – чергове публічне зізнання у скоєних воєнних злочинах – викраденні українських дітей! Впевнений, що за це неодмінно буде справедливе покарання! Ми працюємо для цього, та з приводу вищезазначеного факту й подібних випадків, будемо звертатися до компетентних органів!» – наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, Верещук запропонувала спосіб, як можна повернути всіх викрадених дітей-сиріт в Україну.