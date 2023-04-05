РФ завадила депортованому з Маріуполя сироті повернутися додому. Лубінець відреагував
Хлопець намагався самостійно повернутися в Україну, але російські спецслужби завадили йому
Росіяни використовують спецслужби, щоб перешкодити поверненню викрадених українських дітей додому. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, російські загарбники вивезли з Маріуполя в Донецьк 17-річного Богдана Єрохіна. Далі він потрапив у прийомну сім’ю в РФ, хоча має сестру в Україні.
«Варто зауважити, що цей юнак має громадянство України. А тому, примусове переміщення його на територію країни-агресора не «порятунок», як це зауважує Львова-Бєлова, а злочин», – підкреслив омбудсмен.
Крім того, хлопець намагався самотужки повернутися в Україну. Він доїхав до Білорусі, де російські спецслужби завадили йому виїхати і повернули до Росії.
Як зазначив Лубінець, уповноважена з прав дитини при президенті РФ Марія Львова-Бєлова публічно заявила про цей інцидент.
«Ця історія – чергове публічне зізнання у скоєних воєнних злочинах – викраденні українських дітей! Впевнений, що за це неодмінно буде справедливе покарання! Ми працюємо для цього, та з приводу вищезазначеного факту й подібних випадків, будемо звертатися до компетентних органів!» – наголосив омбудсмен.
Нагадаємо, Верещук запропонувала спосіб, як можна повернути всіх викрадених дітей-сиріт в Україну.
Коментарі — 0