Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ завадила депортованому з Маріуполя сироті повернутися додому. Лубінець відреагував

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ завадила депортованому з Маріуполя сироті повернутися додому. Лубінець відреагував
Росія вчергове публічно зізналася у викраденні українських дітей
Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Хлопець намагався самостійно повернутися в Україну, але російські спецслужби завадили йому

Росіяни використовують спецслужби, щоб перешкодити поверненню викрадених українських дітей додому. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, російські загарбники вивезли з Маріуполя в Донецьк 17-річного Богдана Єрохіна. Далі він потрапив у прийомну сім’ю в РФ, хоча має сестру в Україні.

«Варто зауважити, що цей юнак має громадянство України. А тому, примусове переміщення його на територію країни-агресора не «порятунок», як це зауважує Львова-Бєлова, а злочин», – підкреслив омбудсмен.

Крім того, хлопець намагався самотужки повернутися в Україну. Він доїхав до Білорусі, де російські спецслужби завадили йому виїхати і повернули до Росії.

РФ завадила депортованому з Маріуполя сироті повернутися додому. Лубінець відреагував фото 1
фото: Telegram / Дмитро Лубінець

Як зазначив Лубінець, уповноважена з прав дитини при президенті РФ Марія Львова-Бєлова публічно заявила про цей інцидент.

«Ця історія – чергове публічне зізнання у скоєних воєнних злочинах – викраденні українських дітей! Впевнений, що за це неодмінно буде справедливе покарання! Ми працюємо для цього, та з приводу вищезазначеного факту й подібних випадків, будемо звертатися до компетентних органів!» – наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, Верещук запропонувала спосіб, як можна повернути всіх викрадених дітей-сиріт в Україну.

Читайте також: Куди росіяни депортують українських дітей? (мапа)
Теги: злочин діти росія депортація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії мобілізований тримав у заручниках військових після новин про загибель родичів
У Росії мобілізований тримав у заручниках військових після новин про загибель родичів
2 квiтня, 14:53
Іран регулярно постачає Росії ударні дрони
Іран може збільшити поставки зброї Росії – ISW
30 березня, 06:53
РФ поширює дезінформацію про снаряди зі збідненим ураном. Міноборони Британії зробило заяву
РФ поширює дезінформацію про снаряди зі збідненим ураном. Міноборони Британії зробило заяву
21 березня, 21:43

Події в Україні

РФ завадила депортованому з Маріуполя сироті повернутися додому. Лубінець відреагував
РФ завадила депортованому з Маріуполя сироті повернутися додому. Лубінець відреагував
У Краматорську завершилася евакуація після прориву дамби (фото)
У Краматорську завершилася евакуація після прориву дамби (фото)
Висока загроза атак: скільки носіїв «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі
Висока загроза атак: скільки носіїв «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі
Окупанти обстріляли Херсонщину: є поранені
Окупанти обстріляли Херсонщину: є поранені
Росіяни обстріляли Донеччину ракетами, артилерією та «Градами»: є загиблі й поранені (фото)
Росіяни обстріляли Донеччину ракетами, артилерією та «Градами»: є загиблі й поранені (фото)
Авіакомпанія SkyUp змогла евакуювати останній літак із аеропорту «Бориспіль»
Авіакомпанія SkyUp змогла евакуювати останній літак із аеропорту «Бориспіль»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Арештований митрополит Павло зробив заяву
93K
Сигнал для всіх ієрархів Московського патріархату в Україні
83K
Румуни почали масово виселяти українських біженців
39K
«Ваш суд нічого не означає». Як скандальний митрополит піарить себе під домашнім арештом
36K
Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні – ЗМІ
30K
Україна оприлюднила докази незаконності перебування РФ у Радбезі ООН

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
2 квiтня, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту