Автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні: є постраждалий (фото)
Травми отримав один із співробітників обленерго. Наразі чоловік перебуває в лікарні
У середу, у с. Великопілля Горохівської громади Миколаївської області на ворожій міні підірвався автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій, що супроводжував працівників обленерго. Енергетики проводили ремонтні роботи із підключенням електроенергії у населеному пункті.
Один чоловік отримав травми, його госпіталізовано.
Про це на своїй сторінці у Telegram написав начальник Управління поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет.
«Ще раз попереджаю місцевих мешканців, які проживають на звільнених територіях, будьте максимально уважні при виявлені небезпечних знахідок. Відразу ж повідомляйте про це відповідні служби», – зазначив Сергій Шайхет.
До слова, аграрії з прифронтових зон розпочали самостійно розміновувати поля (відео).
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