Головна Новини
search button user button menu button

Автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні: є постраждалий (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні: є постраждалий (фото)
фото: сергій шайхет

Травми отримав один із співробітників обленерго. Наразі чоловік перебуває в лікарні

У середу, у с. Великопілля Горохівської громади Миколаївської області на ворожій міні підірвався автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій, що супроводжував працівників обленерго. Енергетики проводили ремонтні роботи із підключенням електроенергії у населеному пункті.

Один чоловік отримав травми, його госпіталізовано.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав начальник Управління поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет.

«Ще раз попереджаю місцевих мешканців, які проживають на звільнених територіях, будьте максимально уважні при виявлені небезпечних знахідок. Відразу ж повідомляйте про це відповідні служби», – зазначив Сергій Шайхет.

До слова, аграрії з прифронтових зон розпочали самостійно розміновувати поля (відео).

Теги: автомобіль ДСНС фото Миколаїв війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Жадан з легендарним воїном Дмитром «Да Вінчі» Коцюбайлом
Втрата легенди. Маємо тепер працювати і за нього теж
8 березня, 15:01
Усі, хто крав українських дітей – також міжнародні злочинці
Ордер для Путіна. Кожен росіянин, який підтримував «доктора Лізу» – офіційно винен
19 березня, 10:05
Росія не припиняє лякати світ своєю ядерною зброєю
Росія брязкає ядерною зброєю: готується новий вид військових операцій
2 березня, 07:07
у Повітряних силах наголосили, що розслаблятись не треба, панікувати – теж
Повітряні сили пояснили, чому ворог змінив частоту ракетних атак
1 березня, 21:19
Наслідки ракетної атаки на України 9 березня
Зеленський відреагував на нічну атаку окупантів та показав наслідки (фото)
9 березня, 10:09
Чому РФ не поспішає відповідати на запити про полонених: роз’яснення координаційного штабу
Чому РФ не поспішає відповідати на запити про полонених: роз’яснення координаційного штабу
8 березня, 11:28
Мова не йде про розвиток – питання стоїть, чи зможуть підприємства взагалі вижити
Без деблокади портів металургійна галузь в Україні може не вижити – голова офісу СЕО Групи Метінвест
17 березня, 15:03
Володимир Зеленський дав інтерв'ю японському виданню
Зеленський повідомив, чому затримується анонсований контрнаступ ЗСУ
25 березня, 11:03
Окупанти продовжують чинити тиск на мирних жителів
На Луганщині окупанти «розважають» мешканців будинками культури на колесах
25 березня, 08:55

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід (відео)
94K
Виселення з Лаври. Усик прийшов допомогти Московському патріархату (фото)
40K
Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну: Пекін відреагував
32K
Чому росіяни без бою здали Лавру?
30K
Після виселення Московського патріархату з Лаври сталося диво: хрести посвітлішали
24K
Вклонялися чорному Мерседесу. Як віряни Московського патріархату проводжали Павла з Лаври

Новини

Президент Польщі назвав головні передумови і наслідки, що принесли війну в Європу та вкотре підтримав Україну (відео)
Сьогодні, 00:34
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні: є постраждалий (фото)
Вчора, 23:49
Папу Римського госпіталізовано з респіраторною інфекцією, деталі
Вчора, 23:17
Колона ворожої техніки рухається з Криму в сторону материкової України (фото)
Вчора, 22:52
Хорватія планує передати Україні гелікоптери Мі-8 – міністр оборони (відео)
Вчора, 22:16

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту