Автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні: є постраждалий (фото)

Травми отримав один із співробітників обленерго. Наразі чоловік перебуває в лікарні

У середу, у с. Великопілля Горохівської громади Миколаївської області на ворожій міні підірвався автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій, що супроводжував працівників обленерго. Енергетики проводили ремонтні роботи із підключенням електроенергії у населеному пункті.

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Один чоловік отримав травми, його госпіталізовано.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав начальник Управління поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет.

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«Ще раз попереджаю місцевих мешканців, які проживають на звільнених територіях, будьте максимально уважні при виявлені небезпечних знахідок. Відразу ж повідомляйте про це відповідні служби», – зазначив Сергій Шайхет.

До слова, аграрії з прифронтових зон розпочали самостійно розміновувати поля (відео).