Аграрії з прифронтових зон розпочали самостійно розміновувати поля (відео)

Українські фермери опинилися перед вибором – очищати поля від мін, залишених російськими військами, або зустріти ще один рік без доходу

Аграрії з Харківської області, ризикуючи життям, самостійно видаляють російську вибухівку, яку ще не встигли знешкодити українські сапери.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В інтерв'ю CNN Фермер Олександр Гаврилюк із села Велика Комишуваха Ізюмського району розповів, що коли вперше побачив свою ферму після звільнення території від російських окупантів, не зміг стримати сліз.

Приміщення на фермі були практично повністю зруйновані, важка агротехніка вартістю кілька мільйонів доларів була в руїнах, торішній урожай – спалений. Але головною проблемою стали міни, які розміщені на його полях площею близько 20 кв. кілометрів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тепер 69-річному чоловікові доводиться відкопувати їх вручну у відчайдушній спробі розчистити поля перед початком посівного сезону у квітні. За словами фермера, йому вдалося видалити близько 20 штук у районі села Велика Комишуваха за допомогою металодетектора, який він придбав.

«Ідеш, знаходиш, береш палицю, за її допомогою розкопуєш, щоб зрозуміти розмір міни, а потім обережно викопуєш повністю й забираєш», – розповів Гаврилюк в інтерв’ю для CNN.

За останні кілька місяців кілька фермерів загинули або зазнали поранень під час роботи в полях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Експерти закликають фермерів не намагатися брати справу у свої руки, оскільки багато мін оснащені захистом від підняття, тобто їх спеціально випускали для вбивства та нанесення травм людям, які спробують їх підняти.

За оцінками українського керівництва, близько третини території країни зараз засмічені боєприпасами та мінами, що не розірвалися.

За даними ЗСУ, сапери за рік знешкодили близько 45 тисяч вибухових пристроїв.

Між іншим, Міністерство аграрної політики України прогнозує скорочення валового врожаю зернових, зокрема кукурудзи у 2023 році.